當數位內容出現「蝦皮」 人人都可成為作家和漫畫家？

數位時代，作家與漫畫家不必苦等出版社簽約出書，可以在網路上「開店」經營販售自己的作品。繼主打文字創作的「POPO原創市集」、針對漫畫的「CCC創作集」，近年台灣出現新型態的數位內容平台「CxC創利市集」，定位「數位內容的『蝦皮』」，不僅提供作家、漫畫家、攝影師「開店」販售作品，也鼓勵出版社運用平台資源學習數位轉型。這些數位平台的崛起，也反映閱讀與出版型態的轉變。

「CxC創利市集」共同創辦人陳宏睿指出，台灣出版面臨數位轉型的關鍵時期，但創作者和出版社若要經營自己的網站，光是後台等設備成本一年便要近百萬，還要加上解決客訴等人事成本。「CxC創利市集」提供後台資源讓創作者和出版社專心經營網路，不僅節省大量成本，還可媒合站內的文字創作者和插畫家合作。他表示，目前已有4000名創作者和兩家出版社加入CxC，未來還打算加入遊戲、音樂等領域的作者。

長鴻出版社部長陳姿均表示，CxC此類數位內容平台的出現，讓「每個人都可以成為漫畫家」。作者在網站上「開店」不受傳統漫畫發行的限制，就算只畫一張圖也可以上架銷售，也沒有連載漫畫必須日更(每天更新)、周更的壓力。不管你畫的是傳統漫畫的「頁漫」、網路形式的「條漫」，或者只是一張插圖，都可以找到自己的讀者。

一旦作者可以自己「開店」販售，出版社還有立足之地？陳姿均認為，數位時代「人人都可以成為漫畫家、作家，但不是人人都能出書。」創作者最後還是希望能夠出書，不論是電子書或是紙本，也需要出版社的編輯和行銷。

陳宏睿認為，數位內容平台和傳統出版社的定位不同，數位內容平台注重即時和娛樂性，競爭對手是遊戲和影視。他觀察，數位時代出版社的經營利潤不在出版紙本書、電子書，而是發展周邊商品和經營社群粉絲。出版社反而可以善用數位內容平台養粉絲、掌握大數據，從中學習數位轉型。