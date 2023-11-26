撐不住！松屋「半熟蛋」系列產品漲5至10元 新分店插旗台北車站

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自日本的「松屋」，將再開「內湖港墘店」。記者陳睿中／攝影
來自日本的「松屋」，將再開「內湖港墘店」。記者陳睿中／攝影

繼於新開設「內湖港墘店」後，來自日本的知名牛丼「松屋」又即將於台北車站商圈，開設全新分店「台北信陽店」，預計將會是松屋在台灣的第8間分店。對於搭乘高鐵、火車的旅人，或是逛街、補習的民眾，也都有更便捷的用餐選擇。另外松屋因替換半熟蛋，因此相關產品自11月28日起，將漲價5～10元。

「松屋」與「吉野家」、「すき家」並列「日本三大牛丼」，主打價格親民的牛肉丼飯。2018年，松屋正式登台，並以新光三越南西店作為全台第一站。歷經5年經營，松屋目前在台包括有台北西門町店、芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店等7間門市，即將開幕的「台北信陽店」現已進入人才招募階段，地點鄰近台北車站捷運站M8出口，預計於12月開幕。

除了新店開幕之外，松屋也預告將於11月28日起，針對半熟蛋進行全面升級，改使用「嚴選台灣牧場優質蛋」。隨著品項調整，包括蔥香半熟蛋牛肉蓋飯（迷你、中碗、大碗、特盛）、醬拌牛燒蓋飯等品項，價格由105～195元，調整至115～205元，漲幅5～10元。單點半熟蛋則由25元，調整為30元。

漲價 台北車站

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