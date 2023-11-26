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Orient新表大軍來襲！經典運動風、清新質感和限量設計統統有

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
迎合市場喜好，發展70年的Orient在這季帶來了包括經典運動潛水表、懷舊魅力且帶有清新面盤配色的表款，以及高端品牌Orient Star利用天空和海洋顏色為靈感的限量版手表。圖／Orient提供
迎合市場喜好，發展70年的Orient在這季帶來了包括經典運動潛水表、懷舊魅力且帶有清新面盤配色的表款，以及高端品牌Orient Star利用天空和海洋顏色為靈感的限量版手表。圖／Orient提供

迎合市場喜好，發展70年的東方表（Orient）在這季帶來了包括經典運動潛水表、懷舊魅力且帶有清新面盤配色的表款，以及高端品牌Orient Star利用天空和海洋顏色為靈感的限量版手表，讓每位消費者都能挑到最鍾愛的款式。

2004年推出後，一直被表迷暱稱為「Orient Mako」的運動潛水表，在今年迎來新的改變。新表徑縮小至39.9毫米，配戴性更佳，而且表盤只保留日期讀取窗格，整體更加簡約，指針和刻度採用條形設計並搭配夜光功能，無論男、女都能輕鬆上手。同時簡潔、輕盈的設計感也延伸到表殼右側的形狀，通常此處會設計表冠護肩，但這裡卻刻意簡化，且不將旋轉表圈上色，以展示表殼質感。而且除了基本款的黑色和海軍藍之外，還推出了白色、杏色和淡紫色表盤，給人一種清爽、休閒感。

一直被表迷暱稱為「Orient Mako」的運動潛水表，在今年迎來新的改變，表徑縮小至39.9毫米，配戴性更佳。圖／Orient提供
一直被表迷暱稱為「Orient Mako」的運動潛水表，在今年迎來新的改變，表徑縮小至39.9毫米，配戴性更佳。圖／Orient提供

而提到清新感，Orient旗下人氣Bambino系列中也推出全新配色表款，輔以傳統經典表面、復古感的拱頂玻璃、精巧表殼設計以及纖細的表耳。新款腕表分別以淺綠、海軍藍、天藍和古銅色呈現，與金色或玫瑰金的指針與刻度相搭配，更加凸顯出表面特色，配戴起來都能夠展現隨意的休閒氛圍。不想跟別人撞表的話，當然不會忘了Orient Star推出的2023年限量系列表款，分別採用Modern SkeletonSemi Skeleton，以及來自經典系列表面較小的Classic Semi Skeleton款式為基礎，覆以天空和海洋為靈感的垂直漸變色彩。同時，品牌採用放射紋打磨表盤呼應太陽光，並且在整體細節上使用玫瑰金色點綴，展現出早晨陽光的明亮。

Orient Star利用天空和海洋顏色為靈感，推出2023年限量系列表款。圖／Orient提供
Orient Star利用天空和海洋顏色為靈感，推出2023年限量系列表款。圖／Orient提供

Orient旗下人氣Bambino系列中也推出全新配色表款，輔以傳統經典表面、復古感的拱頂玻璃、精巧表殼設計以及纖細的表耳。圖／Orient提供
Orient旗下人氣Bambino系列中也推出全新配色表款，輔以傳統經典表面、復古感的拱頂玻璃、精巧表殼設計以及纖細的表耳。圖／Orient提供

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