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誠品信義店熄燈倒數！18年最暢銷書榜首公開 音樂人接力熱唱
誠品信義店即將在平安夜謝幕，誠品書店3F FORUM特別策畫「遊逛．最終回─信義18年回顧展」，首度公布18年來最暢銷書榜和珍貴影像紀錄，讓民眾重溫在信義店度過的時光。
誠品信義店18年回顧展特別策畫信義書店開業迄今歷年暢銷書單，本本皆經典，包括《原子習慣》是18年最熱銷前10名之中出版時間最短的暢銷作品，書寫大時代情懷的《大江大海》則拿下第一，還有掀起「阿德勒心理學」風潮的《被討厭的勇氣》、鼓勵大家運用「吸引力法則」勇敢向宇宙下訂單的《The Secret秘密》、帶動大人系療癒著色繪本風潮的年度現象級作品《秘密花園》，以及《解憂雜貨店》、《追風箏的孩子》都榜上有名。
另外，潮流時尚品牌Y-3推出精選服飾鞋包3折起；日系風格JOURNAL STANDARD、以藝術印花馳名全球的荷蘭風尚品牌Marimekko、美國懶骨頭專家Yogibo、質感家居北歐櫥窗、有情門、跨界藝術時尚ARTIFACTS等各大設計品牌也紛紛推出歷來最優惠回饋。另有OSIM福利品4折起、YAMAHA鋼琴指定展示品特價出清、南法香頌指定品項買二送一、阿原臉部全系列買一送一等超值特惠。
12月23日、12月24日平安夜連續兩天音樂會由ABAO阿爆、李浩瑋、守夜人、靈魂沙發、宇宙人、旺福等逾10組音樂人熱力開唱，陪伴大家在歌聲中一起向信義店說再見。即日起至12月24日熄燈閉幕日，誠品會員當日單筆滿888元即可兌換eslite READ 24HOURS鑰匙圈、累計滿5,000元可獲eslite READ 24HOURS造型桌燈；當日累計滿5,000元加贈600元電子抵用券。
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