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星巴克連續2天「第2杯半價」！星冰樂與綿雲系列都入列
感恩節過後，星巴克咖啡優惠繼續接力，宣布於11月27、28日連續2天，推出「一起迎接美好冬日奇蹟．第2杯半價」優惠活動。活動期間凡於門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享第2杯半價優惠。
這次活動不限時段，只要在門市營業時間內都適用；優惠品項依各門市現貨為準，許多星迷喜愛的星冰樂與綿雲系列都列入優惠清單，但不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
這次優惠活動門檻只要買「大杯」，就可以參加。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價；2杯支付半價），限當場一次領取。原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
此活動亦不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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