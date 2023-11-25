PIAGET聯手旅法日插畫家Yukiko Noritake歡慶夢幻冬日

隨著節日的腳步越來越近，高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）近日發表了2023佳節氛圍形象視覺，在知名日本旅法插畫家Yukiko Noritake的妙筆下，戒指、耳環、手鐲等珠寶不僅是閃耀的祝福與禮品，更變形為趣味的情境裝置，令人不禁莞爾，更感受到專屬冬日年末的浪漫甜美。

不同貴金屬與寶石鑲嵌的Limelight Gala高級珠寶表疊成了一株聖誕樹，閃耀的寶石、伯爵引以為傲的「宮廷式雕刻」、華美閃耀的鑽石與半寶石面盤，像是令人驚喜的禮物、帶來了無限喜悅；新款的Possession手鐲不僅結合「宮廷式雕刻」工藝，在轉動的瞬間，也像跨越了新的年份、季度。

珠寶與表款不僅在Yukiko Noritake的巧手下放大、轉化為奢華的滑雪度假村、聖誕樹或圍爐等不同裝置，尤其Yukiko Noritake帶著溫暖、詼諧、大人童趣的筆觸，無論是人物線條的勾勒或色彩的運用，都帶人輕鬆心領神會了團聚、在雪地中冒險、搭乘滑翔翼，駕車穿越滿天大雪的各式場景，令人心頭暖暖，忍不住期待假日能提前來臨。

本次主推商品中，Limelight Gala系列珠寶表共有18K玫瑰金或白金搭配宮廷式雕刻飾紋、孔雀石，訂價約自184萬元至437萬元不等；男士表款推薦則有Polo系列18K玫瑰金鑽石日期顯示腕表與Polo系列礦石綠日期腕表，前者以綠色展示了穩重與睿智，後者則透過玫瑰金散發溫暖，並都具備「形中形」（shape in shape）的設計特色。