免費吃鍋一整年！王品6鍋物品牌送刮刮樂 中獎率100%

天氣冷颼颼吃火鍋最療癒，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「嚮辣」、「尬鍋」、「聚」、「青花驕」及「和牛涮」再度連線，舉辦王品強鍋季大撒優惠，12/1～12/17，到任一鍋物品牌內用消費滿500元，即獲得一枚徽章，集滿六枚徽章現領一折券。

此外，加碼抽價值13萬的金鍋票券，大方請鐵粉免費吃鍋一整年。12/1到明年1/31，到店內用消費點餐，隨鍋附女神降臨開鍋刮刮樂，能領贈菜優惠或95折好康，中獎率百分之百。還有機會帶走9999純金價值萬元的金牌。王品強鍋季為期兩個月，預計能為第四季鍋物品牌挹注兩成營收。

王品六大鍋物品牌12月展開強鍋季，12/1～12/17活動期間，任一鍋物品牌消費滿500元，結帳時出示王品瘋美食App會員卡，能獲一枚徽章，兩枚徽章就可兌換88點瘋點數，最高集滿四枚徽章可兌換200點瘋點數。集滿五枚徽章，兌換六品牌五折券各一張、集滿六枚徽章除了換六品牌一折券外，還有機會抽中價值13萬的金鍋票券。

12/1起打造專屬開鍋儀式，隨鍋附贈女神降臨開鍋刮刮樂封條，象徵揭開一年的好運。當場現刮現開獎，可領品牌贈菜或95折優惠，中獎率百分之百，人人都有獎。最大獎是價值萬元的9999純金牌一面，總計將送出12面金牌。