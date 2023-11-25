快訊

評／後院失火 前院踏不出 柯文哲進退失據

千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費吃鍋一整年！王品6鍋物品牌送刮刮樂 中獎率100%

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
王品集團六大鍋物品牌再度連線，舉辦強鍋季開鍋抽萬元金牌。圖/王品集團提供
王品集團六大鍋物品牌再度連線，舉辦強鍋季開鍋抽萬元金牌。圖/王品集團提供

天氣冷颼颼吃火鍋最療癒，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「嚮辣」、「尬鍋」、「聚」、「青花驕」及「和牛涮」再度連線，舉辦王品強鍋季大撒優惠，12/1～12/17，到任一鍋物品牌內用消費滿500元，即獲得一枚徽章，集滿六枚徽章現領一折券。

此外，加碼抽價值13萬的金鍋票券，大方請鐵粉免費吃鍋一整年。12/1到明年1/31，到店內用消費點餐，隨鍋附女神降臨開鍋刮刮樂，能領贈菜優惠或95折好康，中獎率百分之百。還有機會帶走9999純金價值萬元的金牌。王品強鍋季為期兩個月，預計能為第四季鍋物品牌挹注兩成營收。 

王品六大鍋物品牌12月展開強鍋季，12/1～12/17活動期間，任一鍋物品牌消費滿500元，結帳時出示王品瘋美食App會員卡，能獲一枚徽章，兩枚徽章就可兌換88點瘋點數，最高集滿四枚徽章可兌換200點瘋點數。集滿五枚徽章，兌換六品牌五折券各一張、集滿六枚徽章除了換六品牌一折券外，還有機會抽中價值13萬的金鍋票券。  

12/1起打造專屬開鍋儀式，隨鍋附贈女神降臨開鍋刮刮樂封條，象徵揭開一年的好運。當場現刮現開獎，可領品牌贈菜或95折優惠，中獎率百分之百，人人都有獎。最大獎是價值萬元的9999純金牌一面，總計將送出12面金牌。

參加徽章集點活動，有機會抽中13萬的金鍋票券，免費吃鍋一整年。圖/王品集團提供
參加徽章集點活動，有機會抽中13萬的金鍋票券，免費吃鍋一整年。圖/王品集團提供
女神降臨開鍋刮刮樂，最大獎是價值萬元的9999純金牌一面。圖/王品集團提供
女神降臨開鍋刮刮樂，最大獎是價值萬元的9999純金牌一面。圖/王品集團提供

品牌 刮刮樂 王品

延伸閱讀

天冷嗑火鍋！ 9大品牌「開鍋優惠」抽好禮　王品領1折券、高雄享千葉開幕龍蝦4折

王品六大鍋物品牌舉辦「強鍋季」 拚鍋物第4季業績增二成

男子每月砸3.6萬買刮刮樂 算算回收獎金：下班繞過彩券行吧

王品萬人尾牙 規模創新高

相關新聞

紐約爆紅「圈圈可頌」買1送1！珠寶盒快閃新店裕隆城

法式手工甜點品牌「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」將於12/1至2024年1/31快閃店插旗誠品生活新店裕...

免費吃鍋一整年！王品6鍋物品牌送刮刮樂 中獎率100%

天氣冷颼颼吃火鍋最療癒，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「嚮辣」、「尬鍋」、「聚」、「青花驕」及「和牛涮」再度連線，舉辦王...

「金馬60」伴手禮送...雞蛋！放山蛋化身時尚禮

第60屆金馬獎今日登場，其中，最亮眼的伴手禮是勤億蛋品科技推出的「金馬60放山蛋禮盒」。金馬行銷統籌許至汛表示，「大家都...

廉航0元機票來了！ 旅遊達人揭「這期間」都有：時間很微妙

疫情解封後迎來了一波「旅遊復甦潮」，許多人都安排了不只一次的國外旅遊。旅遊達人布萊N分享，泰國越捷航空釋出了許多「台北-曼谷」的0元機票，明年的5-8月都有，也點出了日期背後的微妙處，那就是「免簽的日期過了」，但有不少人決定下手「就賭免簽時間會延長」。

銅板價吃清燙牛肉湯！國產牛肉行銷26日善化啤酒廠登場

講到台南美食小吃，一般民眾都會聯想到牛肉湯，但很多人或許不知道，台南肉牛飼養量是6都第一，屠宰供應量獨占鰲頭，有地利之便...

咖啡品項看得霧煞煞？網議6大咖啡飲品快來嚐嚐看！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「咖啡品項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的咖啡品項排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。