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天氣乾冷來襲小心有皺紋！必用油保養3招 養出雞蛋肌

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
用油保養成流行，綠藤推薦「油熱敷」能促進肌膚的血液循環，更能讓臉部精華油更快被肌膚完整吸收。圖／綠藤生機提供
用油保養成流行，綠藤推薦「油熱敷」能促進肌膚的血液循環，更能讓臉部精華油更快被肌膚完整吸收。圖／綠藤生機提供

天氣變得又乾又冷，但時而又陰雨綿綿，讓很多人肌膚開始出現問題，包括乾燥、過敏與脫屑，這時候要特別注意肌膚的保養，保養界近幾年流行的油保養，特別適合在冬季，只要學會用油保養的三招，在家裡也能讓肌膚保濕亮澤。

第一招、熱敷

使用油保養時，特別要注意肌膚的「加溫」，這時候可以在臉部使用精華油來熱敷。先將熱毛巾濕敷於臉部約20秒，不要等到變冷才拿起來，然後使用精華油滴在手心，稍微溫熱厚，塗抹到全臉，接著從額頭、眼周、雙頰部位以輕輕按壓的方式，讓肌膚吸收，最後使用熱毛巾重新熱敷一次，讓肌膚快速吸收。

第二招、荷包蛋保養法

另一種則是混合精華油、精華露或是化妝水等保養，可以自己調和水與油，創造清爽、活性卻更突破的保養法，能夠快速鎖水保濕，第一步先在手上倒上精華液或化妝水，當成蛋白，然後加入精華油當成蛋黃，把兩者在掌心混合，從較乾燥的兩頰輕輕按壓，再帶到T字部位，便完成一次的保養了，能夠讓肌膚保濕鎖水，進而修復。

第三招、臉部按摩

精華油的延展性好，除了擦在臉上外，也可以當成按摩油，使用手指關節或提拉棒、按摩滾輪等工具作為輔助，必學「由內往外、下往上」的按摩方向，刺激臉部穴道，提升精華油的吸收效率，更能幫助拉提臉部。

綠藤生機有三款精華油超熱銷，最有名的奇蹟辣木油，採用珍貴辣木籽營養精華，100%天然且單一成分的穩定油脂，好吸收不油膩；無酸煥膚精華則適合混合、油性肌，含補骨脂酚、百里香萃取、厚朴萃取，讓肌膚更細緻；綠色海洋精華油則四季都適合，有著海洋藤竹油萃，能夠提升肌膚明亮度。

使用精華油，可以搭配按摩手法。圖／綠藤生機提供
使用精華油，可以搭配按摩手法。圖／綠藤生機提供
綠藤推薦「荷包蛋」保養法，混合油相、水相保養品，讓肌膚能夠持續保濕。圖／綠藤生機提供
綠藤推薦「荷包蛋」保養法，混合油相、水相保養品，讓肌膚能夠持續保濕。圖／綠藤生機提供

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