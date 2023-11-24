快訊

獨／迫不及待品嘗懷念台灣味 林青霞又在這家擔仔麵出現

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

迎接亞錦賽破「蛋」而出！7-ELEVEN推4波活動　限時指定鮮食加購茶葉蛋只要5元　還有棒球亞錦賽限量周邊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
熱血迎接亞錦賽破「蛋」而出，7-ELEVEN自11月29日起分波段祭出4波活動全力響應。圖／7-ELEVEN提供
熱血迎接亞錦賽破「蛋」而出，7-ELEVEN自11月29日起分波段祭出4波活動全力響應。圖／7-ELEVEN提供

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽即將於12月3日在台北大巨蛋棒球場破「蛋」而出，7-ELEVEN響應國際賽事，領先推出4大豐富行銷活動、限定巨型麵包與全民齊響應，一起為中華隊加油。7-ELEVEN自11月29日起攜手全台逾6,800家門市，分波段推出「ibon獨家取票」、「限量周邊」、「破蛋優惠」、「限時3天全店3支付滿額立折活動」4大服務、商品與好康，12月3日起7-ELEVEN門市同步取得愛爾達電視台授權直播亞洲棒球錦標賽，台北大巨蛋現場更進駐7-ELEVEN快閃服務，提供現場球迷咖啡、飲料、零食、大亨堡、握便當等便利服務。同時，7-ELEVEN大明星OPEN將更榮幸受邀擔任大巨蛋NEW OPEN的開球嘉賓，將於12月3日為中華隊vs韓國隊的開幕重點賽事揭開序幕。

11月29日起全台ibon便利生活站取得「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」獨家取票服務，提醒球迷於開賽前就近7-ELEVEN門市的ibon機台完成取票外，更於11月29日至12月12日推出「破蛋優惠」活動，慶賀台北大巨蛋棒球場正式啟用，活動期間到超過6,800家7-ELEVEN門市購買指定燴飯、炒麵加購茶葉蛋（1顆）只要5元。此外，呼應亞錦賽在大巨蛋進行，7-ELEVEN自11月29日起獨家於台北地區約800間門市限時推出直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」（售價79元），並在7-ELEVEN全台200間 Semeur聖娜複合店販售「巨蛋奶酥菠蘿」（售價79元），較暢銷品極選厚菠蘿約2倍重。

不僅如此，7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，包含紀念帽T、紀念帽、紀念毛巾等，門市快閃購每款加價350～950元不等，各品項限量售完為止。另外還有現貨販售的「限量亞錦賽中華隊紀念icash 2.0」。統一獅球迷們不能錯過的限量統一獅球員立牌盲袋套組、紀念大球、紀念帽與球員毛巾也同步開放預購，7-ELEVEN預購價最低81折起。

12月8日至12月10日接近亞錦賽總冠軍賽程，7-ELEVEN更加碼推出限時3天的「全店3支付滿額立折活動」，活動期間到7-ELEVEN門市購買CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元，購物滿999元若使用icash Pay再加碼多折50元（限量前1萬筆）。

此外，12月8日至12月10日同步推出「強棒出擊商品組合」，7-ELEVEN門市熱食區熱狗、大亨堡，以及近80間哈燒專櫃現烤熱狗、炸雞、烤雞腿等佐球賽最佳餐點，均可享全品項第2件5折優惠。

●附註：詳細優惠活動內容依門市公告為準。

7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念棒球」加購價350元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念棒球」加購價350元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
呼應亞錦賽在大巨蛋進行，7-ELEVEN推出限定巨型麵包、限店販售。圖／7-ELEVEN提供
呼應亞錦賽在大巨蛋進行，7-ELEVEN推出限定巨型麵包、限店販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念帽」加購價350元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念帽」加購價350元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念帽T」（M／L／XL三種尺寸），每款加購價950元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念帽T」（M／L／XL三種尺寸），每款加購價950元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽造型加油棒（1組2支）」加購價120元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽造型加油棒（1組2支）」加購價120元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念毛巾」、「限量中華隊紀念毛巾」每款加購價350元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月29日下午3點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」快閃購，「限量亞錦賽紀念毛巾」、「限量中華隊紀念毛巾」每款加購價350元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「限量統一獅防潑水側背包」（共2款），7-ELEVEN自11月29日下午3點起門市快閃購每款加購價699元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「限量統一獅防潑水側背包」（共2款），7-ELEVEN自11月29日下午3點起門市快閃購每款加購價699元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「限量統一獅球員毛巾」（共4款），7-ELEVEN自11月29日下午3點起門市快閃購每款加購價399元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「限量統一獅球員毛巾」（共4款），7-ELEVEN自11月29日下午3點起門市快閃購每款加購價399元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
呼應亞錦賽在大巨蛋進行，7-ELEVEN推出限定巨型麵包、限店販售。圖／7-ELEVEN提供
呼應亞錦賽在大巨蛋進行，7-ELEVEN推出限定巨型麵包、限店販售。圖／7-ELEVEN提供

大巨蛋 快閃

延伸閱讀

亞錦賽／大巨蛋歷史性首戰 台韓大戰卡友優先3千張1分鐘完售

MiLB／同是亞錦賽火球男 劉致榮想跟徐若熙學魔球

亞錦賽／為中華隊加油 中信卡友24日優先購票

亞錦賽票25日全面開賣 議員爆已有黃牛開價「髮香區+3千元」

相關新聞

台灣首家！寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間確認 多款開幕限定商品搶先曝光

寶可夢粉絲注意啦！台灣首家寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕時間終於確認，將於12月8日在新光三越...

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

疫後國境開放已滿一年，旅遊市場恢復榮景。中華民國旅行業品質保障協會今公布明年1到3月各線旅行團參考價格。其中，受機票票價...

全家便利商店首推3肖像獨家聯名「限量聖誕禮物箱」！「間諜家家酒」逾20款周邊線上線下齊開賣

迎接年末節慶氛圍，全家便利商店瞄準聖誕節交換禮物商機，將於11月29日上午10點起首度開賣「聖誕禮物箱」，獨家攜手熱門肖...

像可愛的娃娃臉！甜點新品牌「Cheese Talk」全台快閃

全新起司蛋糕品牌「Cheese Talk」登場，將於11/27～12/26台中新光、12/15～1/3 台北忠孝sogo...

迎接亞錦賽破「蛋」而出！7-ELEVEN推4波活動　限時指定鮮食加購茶葉蛋只要5元　還有棒球亞錦賽限量周邊

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽即將於12月3日在台北大巨蛋棒球場破「蛋」而出，7-ELEVEN響應國際賽事，領先推出4...

台鐵公司元年首本桌月曆出爐 限量300組27日開放預購

台鐵局將於明年元旦公司化掛牌，台鐵公司元年首本桌曆「華麗轉身 永續台鐵」及月曆「台鐵新旅」別具劃時代歷史意義，11月27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。