台鐵公司元年首本桌月曆出爐 限量300組27日開放預購

台鐵局將於明年元旦公司化掛牌，台鐵公司元年首本桌曆「華麗轉身 永續台鐵」及月曆「台鐵新旅」別具劃時代歷史意義，11月27日至12月4日於台鐵夢工場網路商店開放預購，桌曆及月曆享合購價399元，每人每筆訂單限購5組，限量300組售完為止，實體門市預計於12月15日開賣。

台鐵局表示，2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆集結台鐵現行各式主力車款，包括城際列車、區間運輸、貨運輸送、鐵道觀光，並呈現台鐵多元化服務；2024年「台鐵新旅」月曆以推廣鐵道觀光為主軸，精選季節限定仲夏寶島號、呼朋引伴觀光列車、懷舊藍皮列車、探索支線秘境、兩鐵行旅等。

台鐵局指出，2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆售價200元，「台鐵新旅」月曆售價250元，11月27日至12月4日期間於台鐵夢工場網路商店預購桌曆及月曆，享合購價399元，合購優惠每人每筆訂單限購5組，滿5組可享免運費。