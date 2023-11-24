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台鐵公司元年首本桌月曆出爐 限量300組27日開放預購

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「台鐵新旅」月曆售價250元。圖／台鐵局提供
「台鐵新旅」月曆售價250元。圖／台鐵局提供

台鐵局將於明年元旦公司化掛牌，台鐵公司元年首本桌曆「華麗轉身 永續台鐵」及月曆「台鐵新旅」別具劃時代歷史意義，11月27日至12月4日於台鐵夢工場網路商店開放預購，桌曆及月曆享合購價399元，每人每筆訂單限購5組，限量300組售完為止，實體門市預計於12月15日開賣。

台鐵局表示，2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆集結台鐵現行各式主力車款，包括城際列車、區間運輸、貨運輸送、鐵道觀光，並呈現台鐵多元化服務；2024年「台鐵新旅」月曆以推廣鐵道觀光為主軸，精選季節限定仲夏寶島號、呼朋引伴觀光列車、懷舊藍皮列車、探索支線秘境、兩鐵行旅等。

台鐵局指出，2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆售價200元，「台鐵新旅」月曆售價250元，11月27日至12月4日期間於台鐵夢工場網路商店預購桌曆及月曆，享合購價399元，合購優惠每人每筆訂單限購5組，滿5組可享免運費。

另外，台鐵局也說，台鐵最新電力機車E500已於10月28日公開亮相，凡購買2024年「台鐵新旅」月曆即贈送大幅E500見面會精美海報1張。

台鐵公司元年首本桌曆「華麗轉身 永續台鐵」及月曆「台鐵新旅」別具劃時代歷史意義。圖／台鐵局提供
台鐵公司元年首本桌曆「華麗轉身 永續台鐵」及月曆「台鐵新旅」別具劃時代歷史意義。圖／台鐵局提供
2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆售價200元。圖／台鐵局提供
2024年「華麗轉身 永續台鐵」桌曆售價200元。圖／台鐵局提供

台鐵 月曆 觀光列車

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