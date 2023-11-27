送你去宜蘭力麗威斯汀度假酒店！Acer新品行李箱「夢幻粉、莊園綠」時髦快閃新竹巨城

週末總愛出門踩點逛街嗎？新竹巨城最新打卡景點來囉！Acer 行李箱於新竹遠東巨城購物中心1F創藝廳，舉辦「人生 ∞ 無限旅行 No Limits, Infinite Life Journeys：Acer行李箱風尚快閃店」，結合旅人對旅行和生活的無限想像，打造繽紛活潑的打卡體驗區，為新品巴塞隆納系列行李箱揭開序幕，現場還有專屬優惠和好禮！

快閃展區激發旅人對旅行和生活的無限想像，此次特別精選Blueseeds「海洋」與「島嶼」氣味置入於快閃店中。圖／ Acer Gadget 提供

Acer 行李箱首次快閃活動攜手ESG夥伴Blueseeds 芙彤園，特別以「永續再生」、「自由探險」的概念，貫串於不同展區展出巴塞隆納行李箱、墨爾本系列行李箱、Acer X PEPPER'S 時尚Z世代聯名包款、Revivify再生系列包款以及Predator掠奪者城市穿梭系列，滿足身為旅人的需求。展區同時也置入台灣香氛精油品牌Blueseeds的擴香石，讓造訪的旅客們感受到療癒的五感之旅。

新品巴塞隆納系列行李箱，由左至右為海岸藍／莊園綠／貝殼白／夢幻粉／夜幕黑，尺寸有20吋及28吋。圖／ Acer Gadget 提供

此次於Big City新竹遠東巨城購物中心設置快閃店，推出新品巴塞隆納系列行李箱，以夢幻粉、貝殼白、莊園綠、夜幕黑和海岸藍五款新色時髦登場，前開式新穎設計，直立、橫放都可以開啟行李箱，隨心收納讓出遊變得從容，輕巧的箱身，可擴增拉鍊裝置設計，自由調整行李箱容量，打造超乎想像的輕盈感。

前開式設計的巴塞隆納系列行李箱，外型相當俐落有質感，重量輕巧可隨心擴充容量，順滑的360°雙排萬向輪讓旅途更順暢。圖／ Acer Gadget 提供

快閃店現場設有扭蛋機，只要加入Acer Apparel＠Line會員，即可獲得壹次抽獎機會，不論消費金額，連抽15天！天天抽Acer平板電腦(市價6,790)，最大獎是「宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊一食雙人房」住宿券以及Blueseeds海洋滾珠精油2ml等好禮。活動期間預購巴塞隆納和墨爾本拉鍊行李箱系列新品，送 Vero筆電保護套壹個，消費金額達指定門檻再送Acer X PEPPER'S 時尚Z世代聯名包款。

Acer X PEPPER’S 時尚Z世代聯名包款，左圖為CUBE輕量尼龍拉鍊胸包／原價2,180元，右圖為CUBE輕量尼龍雙層手機包／原價1,680元。圖／ Acer Gadget 提供

人生 ∞ 無限旅行：Acer行李箱風尚快閃店

活動時間：2023/11/28 (二) - 12/12 (二)

地點：Big City新竹遠東巨城購物中心 (1F創藝廳)

快閃限定：

【經典組合】Acer 墨爾本拉鍊行李箱-19.5吋／24吋／28吋（共3入）

（質感黑／奶油白）

原價24,000元／快閃價10,200元

【新品組合】Acer 巴塞隆納前開式行李箱-20吋／28吋（共2入）

（夜幕黑／貝殼白／海岸藍／莊園綠／夢幻粉）

原價15,900元／快閃價10,990元

Acer 墨爾本系列行李箱承載前一代鋁框款的高人氣推出新一代的拉鍊款，快閃店現場將以限時獨家價開賣，超低快閃4.5折價就可帶回家。圖／ Acer Gadget 提供

Predator掠奪者城市穿梭系列行李箱率性有型，順滑的萬向輪，讓你恣意穿梭在城市任何角落，商務或外出旅遊皆適宜。圖／ Acer Gadget 提供

多款人氣商品：墨爾本系列行李箱、巴塞隆納系列行李箱、Predator掠奪者城市穿梭系列、CUBE輕量尼龍包袋、永續再生系列包款Revivify與Vero系列旅行收納包袋，皆享現場專屬驚喜優惠，配合百貨周年慶活動，活動期間於現場消費滿3000元還可現場折抵250元，買越多享越多。