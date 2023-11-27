送你去宜蘭力麗威斯汀度假酒店！Acer新品行李箱「夢幻粉、莊園綠」時髦快閃新竹巨城
週末總愛出門踩點逛街嗎？新竹巨城最新打卡景點來囉！Acer 行李箱於新竹遠東巨城購物中心1F創藝廳，舉辦「人生 ∞ 無限旅行 No Limits, Infinite Life Journeys：Acer行李箱風尚快閃店」，結合旅人對旅行和生活的無限想像，打造繽紛活潑的打卡體驗區，為新品巴塞隆納系列行李箱揭開序幕，現場還有專屬優惠和好禮！
Acer 行李箱首次快閃活動攜手ESG夥伴Blueseeds 芙彤園，特別以「永續再生」、「自由探險」的概念，貫串於不同展區展出巴塞隆納行李箱、墨爾本系列行李箱、Acer X PEPPER'S 時尚Z世代聯名包款、Revivify再生系列包款以及Predator掠奪者城市穿梭系列，滿足身為旅人的需求。展區同時也置入台灣香氛精油品牌Blueseeds的擴香石，讓造訪的旅客們感受到療癒的五感之旅。
此次於Big City新竹遠東巨城購物中心設置快閃店，推出新品巴塞隆納系列行李箱，以夢幻粉、貝殼白、莊園綠、夜幕黑和海岸藍五款新色時髦登場，前開式新穎設計，直立、橫放都可以開啟行李箱，隨心收納讓出遊變得從容，輕巧的箱身，可擴增拉鍊裝置設計，自由調整行李箱容量，打造超乎想像的輕盈感。
快閃店現場設有扭蛋機，只要加入Acer Apparel＠Line會員，即可獲得壹次抽獎機會，不論消費金額，連抽15天！天天抽Acer平板電腦(市價6,790)，最大獎是「宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊一食雙人房」住宿券以及Blueseeds海洋滾珠精油2ml等好禮。活動期間預購巴塞隆納和墨爾本拉鍊行李箱系列新品，送 Vero筆電保護套壹個，消費金額達指定門檻再送Acer X PEPPER'S 時尚Z世代聯名包款。
活動時間：2023/11/28 (二) - 12/12 (二)
地點：Big City新竹遠東巨城購物中心 (1F創藝廳)
快閃限定：
【經典組合】Acer 墨爾本拉鍊行李箱-19.5吋／24吋／28吋（共3入）
（質感黑／奶油白）
原價24,000元／快閃價10,200元
【新品組合】Acer 巴塞隆納前開式行李箱-20吋／28吋（共2入）
（夜幕黑／貝殼白／海岸藍／莊園綠／夢幻粉）
原價15,900元／快閃價10,990元
多款人氣商品：墨爾本系列行李箱、巴塞隆納系列行李箱、Predator掠奪者城市穿梭系列、CUBE輕量尼龍包袋、永續再生系列包款Revivify與Vero系列旅行收納包袋，皆享現場專屬驚喜優惠，配合百貨周年慶活動，活動期間於現場消費滿3000元還可現場折抵250元，買越多享越多。
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