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WirForce 2023花博爭艷館週日前不斷電 《新世紀福音戰士》高橋洋子今晚開唱

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
玩家派對電競新品首度公開亮相。圖／宏碁提供
玩家派對電競新品首度公開亮相。圖／宏碁提供

亞洲規模最盛大的電競嘉年華「WirForce」在即日起至11月26日不斷電盛大登場，聚焦今年最夯的AI話題，以「虛幻邊界」主軸，特地打造V-Live Fantasia節目，邀請超過50位VTuber輪番演出，會場則是邀請近30家國內外知名大廠進駐，活動首日一大早門口就擠滿了BYOC專區的玩家重裝登場，今年更邀請到首位國外表演者《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」登台演出，將於11月24日晚間9點的開幕演唱會開場演唱，並搭配第31屆金曲獎最佳新人得主持修以及DJ TAKA一起展開一系列精彩豐富的演唱會和舞台活動。主辦單位4Gamers執行長黃智仁預測，今年現場參與人數將突破25萬。

宏碁專為VIP玩家打造的「Predator玩家派對X」也在WirForce現場熱鬧展開，推出一系列精彩活動，包括邀請陳伊、Han(涵)、李川、謝凱蒂、魔法少女雞城武、廖妹仔Kris等網紅輪番擔任一日店長，與粉絲們同樂、同時進行Acer筆電1元競標，現場還有全系列電競商品體驗，如Predator筆電、螢幕、顯卡及路由器，還有首度亮相開賣的新品Predator Orion X電競頂級桌機，現場體驗最新熱門遊戲與集章闖關活動，闖關成功即可獲得Acer摺疊杯、好吃爆米花及Predator電競產品破盤優惠。同時，宏碁還推出VIP獨享的獨家破盤驚喜價，特價產品包含Predator筆電、桌機、螢幕及路由器，搶搭全年最低檔、指定產品買再送Predator Galea電競耳機，邀請玩家們來同歡。

WirForce 2023聚焦今年最夯的AI話題，以「虛幻邊界」主軸。記者黃筱晴／攝影
WirForce 2023聚焦今年最夯的AI話題，以「虛幻邊界」主軸。記者黃筱晴／攝影
全台第一座麥當勞WirForce歡樂送花博快閃店現身爭艷館大門，讓玩家們可以輕鬆線上點餐、補給直送現場快閃店。記者黃筱晴／攝影
全台第一座麥當勞WirForce歡樂送花博快閃店現身爭艷館大門，讓玩家們可以輕鬆線上點餐、補給直送現場快閃店。記者黃筱晴／攝影
BYOC區活動期間全天候不斷電。記者黃筱晴／攝影
BYOC區活動期間全天候不斷電。記者黃筱晴／攝影
WirForce 2023於開展前即湧入大批玩家至現場排隊等待。圖／就肆電競提供
WirForce 2023於開展前即湧入大批玩家至現場排隊等待。圖／就肆電競提供
Predator玩家派對現場全系列商品供玩家盡情體驗。圖／宏碁提供
Predator玩家派對現場全系列商品供玩家盡情體驗。圖／宏碁提供
每年都很熱門的周邊商品區今年店鋪空間更開闊。記者黃筱晴／攝影
每年都很熱門的周邊商品區今年店鋪空間更開闊。記者黃筱晴／攝影
《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」驚喜現身WirForce。圖／就肆電競提供
《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」驚喜現身WirForce。圖／就肆電競提供

演唱會 X

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