探索葡萄酒生命律動 喝自然酒展南港瓶蓋工廠登場

今年正式邁入第七屆的全台最具規模的自然派酒展——喝自然葡萄酒展（Buvons Nature），一向是酒迷們引頸期盼的年度盛事，今年更將自然派美酒、米其林星級美食與行業職人匯聚一堂，預計11月25日（六）上午11點至下午5點，於瓶蓋工廠台北製造所登場。

尤其今年適逢疫後旅行解封，喝自然迎來更多海外釀酒師參與，帶來第一手產地資訊與風土洞察。現場更將提供30款「葡萄酒裡的生命律動主題選酒」、242款來自15個國家的自然派葡萄酒試飲、4個「喝自然釀酒計畫」新年份發表、10場「釀酒師串門子」，以及榮獲米其林一星與綠星肯定的山海樓特製餐盒、快閃店等豐富內容，邀請酒迷同好一起來到昔日酒業廠區，享受來自海外與本地的自然派佳釀。

喝自然策展人葡萄酒作家林裕森，將本屆酒展主題定義為探索「葡萄酒裡的生命律動」，希望酒迷們暫時放下對葡萄酒既有的知識與評價，一起用心、用身體、用直觀的體會，來探尋蘊含在葡萄酒深處的一種無法言喻、帶著張力、像觸電般跳動著的生命活力。

林裕森指出，就像《小王子》中的狐狸所言：「我要送給你的秘密，非常簡單：『真正重要的事情只用眼睛是看不見的，唯有用心才看得見。』」林裕森表示：「這段話觸動著我們，也提醒我們葡萄酒的重要性不僅是視覺和感官的感知，而是需要更直觀，更去除成見地用心去體會和感應。」

今年參展酒款再創新高，在「喝自然 Grand Tasting」部分，有將近250款酒參與；策展人與參展單位特別精選出30款「主題選酒」，以「展中展」的形式在每張展桌上擔任「生命律動」代表，酒迷可逐桌體驗白酒、淡紅、自然派氣泡酒、橘酒、紅酒等不同類型自然酒的生命力展演，並參與「葡萄酒裡的生命律動票選活動」，只要投票就有機會抽中價值新台幣2萬元的自然酒。

喝自然「釀酒計畫」自2019年開始已經進入第5年，發展成4個不同的計畫，釀造的成果和實驗中的樣品，也將在酒展當日發表。與威石東合作的B&W將發表已經裝瓶的「陶罐木杉橘酒2022」以及實驗中的「黑白不分2023」。和出力釀、金色三麥以及Kindeli合作的「Malikuda牽手酒計畫」，將發表去年在喬治亞陶罐釀造的3款牽手酒。

今年首度和三麥合作釀造「BN WineBeer葡萄酒風味啤酒」，將B&W釀造過程中產生的葡萄皮、葡萄汁以及酒泥等，和麥汁與啤酒花共同發酵釀成，也將在今年的喝自然首度發表。由土生土長和三麥協作的「Rewine台灣水果皮給酒釀造計畫」，將發表饒富客家莊元素的「甕釀酸桔皮給酒」以及今年實驗中、使用阿里山鄒築園藝伎咖啡果肉的「咖啡皮給酒」、「葡萄酒泥巧克力」和「酒泥厭氧水洗阿里山藝伎咖啡」。

本屆喝自然葡萄酒展共迎來日本「葡萄酒共和國」矢野陽之、「藤丸酒莊」藤丸智史與田中敦志與「新道酒莊」阪本開；法國「卡本酒莊」Helio Godefroy 、「堤索酒莊」Aymeric Tissot與「釀酒人酒莊」Christophe Pacalet；以及西班牙「橡樹園酒莊」Paco Senís García與義大利「佛拉多里酒莊」Theo Zierock等9位海外釀酒師。他們將與3位本地生產者——「威石東」楊仁亞、「金色三麥」詹于慧、「出力釀」許震銓齊聚一堂，舉行10場由釀酒師主持的小型品飲講座，每場30分鐘，讓酒迷與釀酒師們有更深入的面對面交流。

逛酒展怎麼能餓著肚子？現場有台北人氣自然酒吧「台VLT」，供應精美三明治；「MiVida 就是生活」端上西班牙伊比利火腿與起司盤；還有只供事先預購的山海樓風土餐盒 （預售已售罄）。山海樓自2019年起連續5年榮獲米其林一星的殊榮，2021年起更連續3年蟬聯米其林綠星，是全台唯一同時擁有米其林星級評鑑及綠星肯定的餐廳，這一次特別帶來精緻的手路菜組合，展現澎湃的台灣好客精神。

◎喝自然葡萄酒展Buvons Nature ．日期：2023年11月25日 （六） ．時間：上午11點至下午5點 ．地點：台北市南港區南港路二段13號（瓶蓋工廠台北製造所）

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