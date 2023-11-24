亞太電信董座陳鵬發出客戶權益通知 新遠傳下月15日上路

亞太電信董事長陳鵬今日發出「董事長給客戶的一封信」，告知客戶亞太電信預計將於12月15日凌晨零時起併入遠傳電信，自合併基準日起，遠傳將承接所有亞太用戶合約權利及義務，並繼續履行合約及提供服務。未來，新遠傳上路後，用戶權益不變、網路品質升級，且全台用戶近千萬人通通算網內，將享有更優質之新世代網路服務。

遠傳電信身為國內電信三雄之一，近年積極轉型發展為消費者提供數位應用，如影音串流、線上購物，遠傳心生活APP為用戶提供更多服務，致力於以科技拉近人與人之間的距離。網路品質多次獲得來自國際級第三方公正單位的肯定，5G速度也曾榮獲世界第一，客戶服務更是榮獲全台「台灣服務業大評鑑」金獎12連霸的殊榮。

亞太電信表示，合併基準日之後，合併用戶近千萬人統統算網內，原有的亞太行動網路覆蓋率幾乎翻倍提升，室內及戶外體驗立即有感升級，另門市據點也將翻倍，將同步提供原亞太客戶多重的服務管道及多元的服務方式。

只要用戶轉換成新遠傳資費和SIM卡，即可進一步享受「頻譜三冠王」的「新遠傳」網路：低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大、總頻寬最大。遠傳與亞太合併後，將可體驗更好的網路品質。