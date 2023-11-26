火鍋食材怎麼配最對味？網議最夯的食材攏底加！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「火鍋食材」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的火鍋食材排行。

隨著季節的轉換，天氣也逐漸轉冷，讓人凍得皮皮挫，在這樣的寒天裡，就免不了要吃上一頓火鍋大餐暖和身體。不過，火鍋食材的選擇百百種，甚至讓人產生「選擇困難」，因此我們就針對「火鍋食材」相關話題進行觀測，一起看看受到最多網友熱議的火鍋食材有哪些！

「溫體牛」鮮嫩美味讓人食指大動 「芋頭」評價兩極竟闢出網友新戰場 ▲ 網友熱議火鍋食材 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「火鍋食材」的相關討論，發現除了湯底之外，多數人最在意的就是肉品的選擇，其中以「牛肉、豬肉、雞肉」三種肉類最為普遍，而「牛肉」更是擄獲許多網友的胃。

論壇上就有許多吃鍋心得，提到「溫體牛涮個5秒起來，鮮甜軟嫩，真的超幸福」、「超愛吃牛筋那種時而軟Q時而化口的那種口感」，表示牛肉口感鮮嫩迷人，讓人欲罷不能，且近年因網友口耳相傳台南的「溫體牛」相當美味，引起不少人在社群上討論關於當地「牛肉火鍋」、「牛肉爐」相關話題，為「牛肉」堆出極高聲量。

除此之外，「蛤蜊」則是民眾在挑選海鮮食材時的首選，有網友便詢問「煮火鍋必加的海鮮食材」，引來眾多網友說道「蛤蜊！什麼湯底都百搭！」、「蛤蜊！！！」，點出「蛤蜊」鮮味十足、能夠為湯底增添風味，讓美味程度更上層樓。

另外，在挑選火鍋的蔬菜上，論壇上則出現許多分歧意見，當中又以「芋頭」引起最多議論。在「芋頭適不適合下鍋煮」的相關話題裡，網友分成兩派人馬，支持者表示「吃火鍋就是要加芋頭啊，那可是靈魂」、「芋頭好吃耶，煮到爛超好吃」，認為芋頭與火鍋融合後的湯頭簡直是人間美味。

而另一派民眾逗趣回覆道「邪教，絕對是邪教，火鍋絕對不能出現芋頭」、「丟芋頭的人都應該抓起來，丟下去整鍋都不用吃了啊！！！！」，表示自身無法接受芋頭熟透後會「解體」、「爛爛的」，讓人看了食慾全失。

天冷時來一頓火鍋可說是寒天中最幸福的事了，除了能抵禦寒氣以外，還能夠與親朋好友同聚共食、分享火鍋的美好滋味。寒流到來時，不妨就與三五好友相約，一同品嚐以上熱議的各種食材，享受美味的火鍋大餐！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「火鍋食材」相關討論則數。觀測期間：2023/08/15~2023/11/14，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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