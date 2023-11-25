咖啡品項看得霧煞煞？網議6大咖啡飲品快來嚐嚐看！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「咖啡品項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的咖啡品項排行。

咖啡種類豐富多樣，從經典美式到濃香拿鐵，每款咖啡都有其獨特風味，也都有各自的擁護者，因此我們針對「咖啡品項」相關話題進行觀測，揭曉最受歡迎的咖啡種類，快一起來看看！

「拿鐵」口感滑順更好入口 「美式」沖泡產品多元引起社群熱議 ▲ 網友熱議TOP6咖啡品項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「咖啡品項」相關話題的討論，發現「拿鐵」為受到最多人熱議的咖啡品項。許多人喜愛在每天早上來上一杯「咖啡」作為一天的開始，不過也有不少人擔心「黑咖啡」味道太苦、不夠豐富，因此就以「拿鐵」取代較為苦澀的黑咖啡。

便有網友想趁著優惠在超商寄杯拿鐵，詢問超商的拿鐵味道如何？吸引網友回覆「711咖啡味比較重、鮮奶少」、「全家鮮奶比較多、咖啡淡」，指出各家超商拿鐵風味不同，可依照自己的偏好進行挑選；也有不少人習慣在家自製拿鐵，卻始終做不出與商家販售相同的滑順口感。

對此專家便指出，如果拿鐵出現苦味，可能是因為「牛奶打發溫度不合適」、「咖啡和牛奶融合不均勻」、「牛奶和咖啡比例不合適」等原因，提醒民眾可先確認原料配置比例再進行調配。

而「美式」咖啡則是愛好清爽口感族群的最愛。由於美式咖啡是利用濃縮咖啡加上熱水調配而成，這麼一來能夠降低咖啡的濃度，同時又能保留一定程度的咖啡香氣，成為想品嚐清爽原味的民眾最愛。

同時因為美式咖啡的製作相對簡單，不少民眾選擇自行在家製作，有人就提問可自製美式咖啡的商品有哪些，吸引網友回覆道「可以試試看浸泡式咖啡」、「可以試試咖啡冰磚，家裡有冷凍就很方便」，也有人推薦賣場的粉狀咖啡包，指出「一包丟入500ml的水裡面、放置冰箱四小時就可以了」，點出市面上有許多現成且便利的商品，推薦習慣喝美式咖啡的族群可以嘗試DIY！

此外，「濃縮咖啡」則受到喜好厚重口感民眾的青睞。由於濃縮咖啡是利用短時間、高壓、接近沸騰的熱開水沖出，因此口感相當濃厚，常被作為其他種類咖啡的基底，也有不少人鍾愛其濃厚的口感而純飲濃縮咖啡。

咖啡飲品五花八門，每一種都呈現獨特的韻味，讓人欲罷不能，更是上班族、學生族群的「精神救星」，下次面對玲琅滿目的咖啡菜單時，不妨參考看看以上提到的咖啡品項排行，也可以試看看從未品嚐過的咖啡種類，說不定你的味蕾會有全新的感受！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「咖啡品項」相關討論則數。觀測期間：2023/08/09~2023/11/08，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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