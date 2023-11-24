當戰爭成為日常 威尼斯雙年展台灣館聚焦「日常戰爭」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024年威尼斯國際美術雙年展台灣館23日公布參展內容。左起代表為參展藝術家袁廣鳴、北美館館長王俊傑、策展人陳暢。記者陳宛茜／攝影
2024年威尼斯國際美術雙年展台灣館23日公布參展內容。左起代表為參展藝術家袁廣鳴、北美館館長王俊傑、策展人陳暢。記者陳宛茜／攝影

戰爭成為日常，人們如何在日常中對抗這種無常?北美館主辦的2024年威尼斯國際美術雙年展台灣館23日公布參展內容。代表參展藝術家袁廣鳴、策展人陳暢宣布展名「日常戰爭（Everyday War）」。該展將集結袁廣鳴30年來創作生涯的核心觀念，以其擅長的錄像藝術，結合裝置作品，在威尼斯普里奇歐尼宮建構「日常」的類居家場域，從中探索戰爭對台灣人造成的隱慮及威脅。

本屆台灣館將以「日常戰爭」為主題展出６件錄像和動態裝置，當中包含2件新作。作品延續袁廣鳴過去的創作脈絡，如2014年「棲居如詩」、2018年「明日樂園」、「日常演習」中慣見的「家」、「棲居」、「不舒適的明日」等影像語彙，皆以一種預警式的微觀，放大無預警的爆發，並投射對於當前政治環境與社會現實的憂慮，進而隱喻環繞太平洋島鏈及大陸間不穩定的地緣政治及衝突陰霾。

在單頻道錄像「日常戰爭」中，袁廣鳴的鏡頭前後掃描著一個居家空間。在一聲玻璃破碎的巨響後，隨即陸續飛進一些戰機，並一一擊毀室內的物件；最後所有戰機互相殲滅殆盡，整個房子頓時成為戰後的廢墟。在鏡頭持續直線穩定的來回移動中，婆娑的光影逐漸渲染了整個室內，傾頹的房屋也慢慢回到起初無恙的原貌，呈顯出極具張力的超現實預言。

袁廣鳴表示，此次個展除了試圖隱喻台灣在目前生存狀態下的隱慮及威脅之外，也從「未來」的提問，回到「當下」的現實，進入所謂的「日常中的戰爭」及「戰爭的日常化」。通過袁廣鳴作品中對台灣處境的觀察及刻劃，凸顯今日的戰爭概念已從「實際的砲火」，移轉到分配不均的後資本主義、疫情傳染、網路攻擊、宗教與不同族群間的歧視及壓迫……成為「日常中的戰爭」。

陳暢表示，威尼斯雙年展是全世界最大的當代藝術舞台，希望透過展覽讓各國的人進入台灣的語境、而不只是道聽途說。「日常戰爭」企圖透過袁廣鳴這樣一個生於斯長於斯的台灣藝術家，每天所面臨的現實與個人內心的焦慮，再以戲劇化的虛構場景呈現現實生活中人們如何對抗恐懼，以及做出各種準備。

「當戰爭成為常態，我們如何在日常中去對抗這種無常？」陳暢認為，全世界現在都處在「日常戰爭」的狀況。台灣館「日常戰爭」是袁廣鳴「一個人的現實」、也是「台灣的現實」，希望從中找到人性的普遍性。

2024年威尼斯國際美術雙年展台灣館展出袁廣鳴作品《佔領第 561 小時》。圖／袁廣鳴提供
2024年威尼斯國際美術雙年展台灣館展出袁廣鳴作品《佔領第 561 小時》。圖／袁廣鳴提供
2024年威尼斯國際美術雙年展台灣館展出袁廣鳴單頻道錄像「日常戰爭」。圖／袁廣鳴提供
2024年威尼斯國際美術雙年展台灣館展出袁廣鳴單頻道錄像「日常戰爭」。圖／袁廣鳴提供

戰爭 威尼斯 藝術家

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