也太可愛了吧！勞力士超萌影片新上傳 關心海洋秀大愛

數位、快速、影像溝通的時代，每個人都在追求奇蹟般的絕景、可愛的人事物。如果能讓影像來說故事，通常都有更直觀、更有效率的感動人心力量。兩位各自擁有破百萬粉絲的攝影師Cristina Goettsch Mittermeier與Paul Nicklen，不僅創立了非營利組織SeaLegacy，推動各項海洋保育活動，近日兩人更受到勞力士（ROLEX）的青睞，成為「保護地球．恒動不息」計劃（Perpetual Planet Initiative）的一部分，要讓奇蹟般的影像來改變世界，以美動人心。

在Cristina Goettsch Mittermeier與身兼野生動物攝影師、作家兼電影製作人Paul Nicklen的鏡頭下，海豹、伊努特（Inuit）獵人、巴布亞企鵝和南極企鵝（Chinstrap Penguin）、抹香鯨...紛紛展現了壯麗、原始、討喜的不同樣貌；但有別於一般的網路流量美照，（兩人都）曾獲得國家地理頻道大獎肯定的兩人，在照片中更具有知性的探索：SeaLegacy在成立以來，已完成超過45次探險，並記錄了超過765個物種、留下超過700萬張照片的紀錄。

在照片裡，他們考察了在南極洲發現的「豹海豹」（Hydrurga leptonyx），以及對原有區域海狗數量的影響；仰望春季初雪的伊努特獵人，正代表著全人類與地球最原始的互動模式；成為南極洲最脆弱的物種之一的皇帝企鵝幼雛，由於繁殖習慣需要冰雪，但加上全球暖化的趨勢，正面對著日益險峻的生存危機。

原本投入海洋生物科學研究的Paul Nicklen，在成為攝影師後，除了在影像中帶人意識到生物多樣性減少與氣候變化的關聯，更讓人發現：珍貴且豐富的生態系統是如何被推向瀕臨殘壞的邊緣，「這些人、地方、物種和生態系統，令我心痛難安，我不能視而不見。」Paul Nicklen如斯表示；而曾成立國際保育攝影師聯盟（International League of Conservation Photographers）的Cristina Goettsch Mittermeier原本就修讀海洋科學，日後並透過影像敘事，展現保育攝影領域的影響力，「我意識到我可以憑藉自己作為生物學家的學術基礎，為海洋及沿海居民發聲。」

而與勞力士成為合作夥伴之後，Cristina Goettsch Mittermeier與Paul Nicklen並一同與勞力士合作，拍攝了兩部電影：名稱分別為「Paul Nicklen: Telling our Planet’s Stories」，與「Cristina Mittermeier: Inspiring Action to Save the Ocean」，兩只影片透過令人屏息以待的絕美海景、生物，帶人領略海洋與地球的故事，更有因為受到啟發、起而行、保育海洋的決心（與行動）。影片都已可在勞力士官方Youtube頻道中發表，並具英文字幕，可免費欣賞。