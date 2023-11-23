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「黃飛紅」聯名炸雞堡、奶油啤酒 麻辣滋味無所不在

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黃飛紅麻辣花生醬奶油啤酒和炸雞堡。圖／黃飛紅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黃飛紅麻辣花生醬奶油啤酒和炸雞堡。圖／黃飛紅提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擁有20年歷史的麻辣品牌「黃飛紅」正式登台，同時推出的全新品項「黃飛紅麻辣花生醬」，以微微麻、小小辣為招牌滋味，使用高品質花生、辣椒、花椒與鹽，賦予傳統花生醬全新定義。

「黃飛紅麻辣花生醬」既新穎又熟悉的風味，可作為吐司麵包、貝果、饅頭的抹醬，也可作為拌麵醬，沙拉、燙青菜的提味沾醬，甚至作為炒醬、淋醬入菜，賦予經典料理全新層次。

新產品初登台，黃飛紅首先與「週末炸雞俱樂部」合作，推出全新力作「黃飛紅麻辣花生醬奶油啤酒」、「黃飛紅麻辣花生醬炸雞堡」，前者在啤酒上方鋪上超厚一層「麻辣花生醬鮮奶油」，軟綿厚實，帶有花生香氣，為啤酒增添層次。

「黃飛紅麻辣花生醬炸雞堡」，則使用3公分厚的雞腿肉，裹上麵皮油炸，鎖住雞肉水分同時，也酥脆爽口。漢堡麵包以奶油微煎，軟嫩帶有焦香，鋪上醃小黃瓜片、青蔥等台式風味，平衡炸雞口感。炸雞堡的畫龍點睛滋味，當然是抹上厚厚一層的「黃飛紅麻辣花生醬」，花椒與辣椒的微麻、小辣、爽度，花生仁顆粒的酥脆口感，讓漢堡入口時的滋味口感，層次更為豐富。

限量聯名商品將於11/30至12/24在台北週末炸雞俱樂部限時發售。「黃飛紅麻辣花生醬」目前已在momo、Yahoo、蝦皮、博客來、楊桃美食網等線上通路上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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