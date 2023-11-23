百萬YouTuber劉沛帥氣運動狂爆汗 穿adidas自豪不會臭

平常就熱愛運動的百萬YouTuber劉沛，受adidas之邀，前往蘇州參加莱美盛典，穿上adidas專業的Training系列服飾，體驗Les Mills高強度的有氧健身運動，只見劉沛全心投入參與，運動時還瘋狂爆汗，他笑說，「平常運動就真的很會流汗，但身上穿的adidas HEAT.RDY T恤，不僅快乾，還不會有臭味」，讓他大呼穿對運動服真的很重要。

劉沛受adidas之邀，前往蘇州參加萊美盛典，穿著adidas專業運動服飾體驗有氧健身運動。圖／adidas提供

劉沛親自體驗萊美Les Mills的多樣化有氧健身運動，展現熱情陽光的一面，穿上adidas HEAT.RDY的上衣，採用先進再生材質，他笑說，自己太會流汗，但在運動完之後，發現只要3分鐘，身上的衣服就乾了，實體體驗發現真的快乾而且不會發出異味。

劉沛受adidas之邀，前往蘇州參加萊美盛典，穿著adidas專業運動服飾體驗有氧健身運動。圖／adidas提供

而且該款T恤有著下襬弧型剪裁，流汗時布料不易緊黏，背面網布可促進空氣流通，版型也適合亞洲人尺寸，搭配HIIT ENTRY SHO運動短褲，同樣有著吸濕排汗的特性，成為運動時的好幫手。

劉沛身穿Z.N.E. AEROREADY 運動外套、長褲與短袖上衣。圖／adidas提供

而劉沛之後在場外，改換一身休閒且帥氣的服飾，穿上adidas Z.N.E. AEROREADY運動外套與長褲，採用至少70%再生材質製成，以及吸濕排汗AEROREADY，簡單的拉鍊連帽外套與長褲，具有四向彈性材質，方便身體進行各種舒展。