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百萬YouTuber劉沛帥氣運動狂爆汗 穿adidas自豪不會臭

聯合報／ 記者劉小川／蘇州即時報導
劉沛身穿Z.N.E. AEROREADY 運動外套、長褲與短袖上衣。圖／adidas提供
劉沛身穿Z.N.E. AEROREADY 運動外套、長褲與短袖上衣。圖／adidas提供

平常就熱愛運動的百萬YouTuber劉沛，受adidas之邀，前往蘇州參加莱美盛典，穿上adidas專業的Training系列服飾，體驗Les Mills高強度的有氧健身運動，只見劉沛全心投入參與，運動時還瘋狂爆汗，他笑說，「平常運動就真的很會流汗，但身上穿的adidas HEAT.RDY T恤，不僅快乾，還不會有臭味」，讓他大呼穿對運動服真的很重要。

劉沛受adidas之邀，前往蘇州參加萊美盛典，穿著adidas專業運動服飾體驗有氧健身運動。圖／adidas提供
劉沛受adidas之邀，前往蘇州參加萊美盛典，穿著adidas專業運動服飾體驗有氧健身運動。圖／adidas提供

劉沛親自體驗萊美Les Mills的多樣化有氧健身運動，展現熱情陽光的一面，穿上adidas HEAT.RDY的上衣，採用先進再生材質，他笑說，自己太會流汗，但在運動完之後，發現只要3分鐘，身上的衣服就乾了，實體體驗發現真的快乾而且不會發出異味。

劉沛受adidas之邀，前往蘇州參加萊美盛典，穿著adidas專業運動服飾體驗有氧健身運動。圖／adidas提供
劉沛受adidas之邀，前往蘇州參加萊美盛典，穿著adidas專業運動服飾體驗有氧健身運動。圖／adidas提供

而且該款T恤有著下襬弧型剪裁，流汗時布料不易緊黏，背面網布可促進空氣流通，版型也適合亞洲人尺寸，搭配HIIT ENTRY SHO運動短褲，同樣有著吸濕排汗的特性，成為運動時的好幫手。

劉沛身穿Z.N.E. AEROREADY 運動外套、長褲與短袖上衣。圖／adidas提供
劉沛身穿Z.N.E. AEROREADY 運動外套、長褲與短袖上衣。圖／adidas提供

而劉沛之後在場外，改換一身休閒且帥氣的服飾，穿上adidas Z.N.E. AEROREADY運動外套與長褲，採用至少70%再生材質製成，以及吸濕排汗AEROREADY，簡單的拉鍊連帽外套與長褲，具有四向彈性材質，方便身體進行各種舒展。

劉沛腳上則穿著ULTRABOOST 22 COLD.RDY 2.0跑鞋，是一款適合在溼冷天氣中的跑鞋，具有保暖的COLD.RDY，即使在寒冷的雨天中跑步，仍能維持溫暖乾爽，採用新一代輕量BOOST中底，提供良好的支撐性，而Continental WinterGrip Rubber馬牌橡膠大底，則是擁有絕佳的抓地力，溼滑的場域也不用擔心，且鞋面採用至少50%的再生成分，都顯示出adidas協助終結塑膠廢料的決心。

adidas HEAT.RDY訓練速乾T恤／1,490元。圖／adidas提供
adidas HEAT.RDY訓練速乾T恤／1,490元。圖／adidas提供
adidas HIIT ENTRY SHO短褲／1,290元。圖／adidas提供
adidas HIIT ENTRY SHO短褲／1,290元。圖／adidas提供
adidas ULTRABOOST 22 COLD.RDY 2.0 跑鞋／5,590元。圖／adidas提供
adidas ULTRABOOST 22 COLD.RDY 2.0 跑鞋／5,590元。圖／adidas提供

adidas 健身

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