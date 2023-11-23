TEA TOP送萬張「買一送一試喝券」！只限一天手刀快搶
TEA TOP第一味「仙楂108（茶王）」將於11月28日全台上市，北部售價50元，中南部售價45元。11月27日搶先送一萬名VVIP會員仙楂108買一送一禮物券，12月7日至12月10日還有限時到店購買「仙楂108（茶王）」第二杯半價優惠，活動詳情可查官方Facebook。
「TEA TOP第一味」起源自台中，於南投名間鄉擁有自家茶園、百年茶廠、茶二指故事館。時值乾燥的秋冬時節，TEA TOP第一味推出酸甜爽口的「仙楂108（茶王）」，以自家茶園生產的招牌茶「108茶王」為基底，加入生津的仙楂，創造不酸澀且爽口回甘的風味，也適合飯後解膩享用。
「仙楂108（茶王）」11月28日全台正式上市，11月27日當天搶先推出試喝活動，免費送一萬名VVIP會員仙楂108買一送一禮物券，12月7日至12月10日13:00～19:00期間到店購買「仙楂108（茶王）」享第二杯半價優惠，每人限購一組，活動僅限中北部地區門市。
此外，12月15日至12月19日官方Facebook還有天天釋出10元電子優惠券活動，限量2000張，活動5天總共送出10000張。迎接即將到來的聖誕節，12月22日至12月25日則有購買熱飲系列一杯即可以24元加購「仙楂108（茶王）」。
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