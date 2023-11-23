500趴2023／星級酒店限定美饌 台灣味偕潮流Fine Dining華麗出攤

將於12月1日至3日於台北101水舞廣場登場的「500趴2023」，今年邁入第四屆。一如既往，再次邀集眾多高品質美食攤位，貫徹「翻轉日常 質感共創」的精神。除了國際名廚江振誠領軍的RAW四度出攤，首次參與活動的「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒、人氣私廚等，本屆也匯聚各方質感Fine Dining餐廳及道地台灣菜，要讓到場的眾人一次品嘗台灣各地細緻且多元的滋味。

CHA CHA THÉ CUISINE 海參翻轉滷肉飯

「CHA CHA THÉ CUISINE」於本屆500趴的主打餐點「蔥燒海參飯」。圖／CHA CHA THÉ CUISINE提供

夏姿陳服飾精品創辦人陳彩霞以詩經「周南」中的「采采」二字為名，成立「采采食茶文化」，以易懂、時尚的風貌向全世界宣揚中華茶文化。由「采采食茶」延伸出的法式Fine Dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」也將於現場設立攤位。

主打餐點「蔥燒海參飯」以家喻戶曉、溫暖民眾身心的「滷肉飯」為設計發想，用海參代替滷肉飯裡豬肉呈現的膠質感，搭配大量高湯、青蔥和台南的醬油慢燉，突顯海參與蔥燒的濃郁香氣，呈現另一種不同的風貌。

台北晶華 北海道湯咖哩超「蝦」

台北晶華酒店今年與全日本的北海道名店「奧芝商店」共同推出限定套餐。圖／台北晶華酒店提供

台北晶華酒店今年則與以蝦味湯咖哩風靡全日本的北海道名店「奧芝商店」共同推出限定套餐，將可原汁原味品嘗到使用2,000隻甜蝦頭與十數種香料熬製而成的蝦味咖哩湯頭，搭配嚴選龍蝦與和牛漢堡排，兩款頂級海陸的主食選擇，每款售價500元。

台北君悅 寶食九宮格再升級

台北君悅酒店推出翻轉食尚精緻牛排甜點盒，400元。圖／台北君悅提供

而台北君悅酒店去年500趴現場三天銷售供不應求的「寶食九宮格」本屆也將2.0升級再現，並首度出攤銷售「超擬真甜點」精緻牛排甜點餐盒、2023台北國際牛肉麵節獲獎肯定「紅燒牛腱涼麵」、以食材環境永續為設計理念的甜點商品「野花蜂蜜吐司＋冰淇淋」，現場亦將同步限量優惠銷售牛肉常溫麵禮盒，售價200元至500元不等。

興波咖啡 台灣最豪華團隊登場

Simple Kaffa興波咖啡將再次以咖啡冠軍陣容來到500趴。圖／Simple Kaffa興波咖啡提供

2019和2020年，Simple Kaffa興波咖啡連續兩年被評選為世界最佳咖啡館，以獨特的「糖漿烘焙」手法，呈現出咖啡香、甜、乾淨、滑順，輕鬆易飲的獨特風貌。穩定且高品質的呈現來自強大的團隊，包括2016世界咖啡師大賽冠軍吳則霖、國際感官評審盧嘉琦、台灣咖啡大師賽冠軍賴孟忻、林妡穎、台灣創意咖啡大賽冠軍陳茵聖，可說是台灣最豪華的咖啡團隊陣容，本屆500趴將再次來到現場，為眾人提供最高品質的咖啡飲品。

林聰明沙鍋魚頭 從嘉義移師台北

「林聰明沙鍋魚頭」將在500趴現場帶來經典沙鍋菜。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

而榮獲2023年500碗的人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」，2019年榮獲Netflix亞洲飲食紀錄片遠洋專訪，成為代表台灣的世界小吃，本次亦從嘉義移師台北，要在500趴推出經典沙鍋菜。以每天熬煮超過10小時以上的極品豚骨高湯，佐以非基改豆腐、豆皮、大白菜、扁魚、木耳、蝦米、蒜頭、辣椒、蔥、豬肉及獨家配方，加上特製沙茶醬，香濃又醇口。

500趴2023 活動日期：2023/12/1（五）－12/3（日） 活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 活動地點：台北101水舞廣場 主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 共同協辦｜Uber Eats、Uber 合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行 贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康