快訊

直播／侯友抵君悅飯店將在2538號房會談 凌濤、黃士修現場對話爆火藥味

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方喊冤：嚴選旅行社

找馬英九當見證人…郭辦：侯市長誤會了 前提要三方能談成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶碩光學再突破！全球首創「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
晶碩光學獨步全球推出添加5種眼用成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡。圖／晶碩光學提供
晶碩光學獨步全球推出添加5種眼用成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡。圖／晶碩光學提供

台灣隱形眼鏡領導品牌晶碩光學舉辦「眼球研究院」品牌精神暨新品發表會，獨步全球推出添加5種眼用成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡，再次引領產業風潮。晶碩董事長郭明棟強調「眼球研究院的成立象徵晶碩正式進軍世界舞台，致力於全球視力保健」。

Sunlight陽光晶粹是全球首款在保存液中添加維他命B2、B6、B12、維他命E和硫酸鋅等5種眼用成分與保濕因子的日拋隱形眼鏡，以水分膜維持鏡片濕潤滑順。同時，晶碩光學旗下通路晶澈科技還推出「B+葉黃素水感晶亮飲」，結合維生素B群、花青素、葉黃素和日本金獎玻尿酸，為消費者提供全方位的視力保健方案。

晶碩光學董事長郭明棟（右二）率領一級主管，宣布推出Sunlight陽光晶粹隱形眼鏡，以及成立「眼球研究院」。圖／晶碩光學提供
晶碩光學董事長郭明棟（右二）率領一級主管，宣布推出Sunlight陽光晶粹隱形眼鏡，以及成立「眼球研究院」。圖／晶碩光學提供

另外，晶碩光學也有感台灣近視人口佔比高居全球之冠，民眾不論工作或生活皆長時間使用3C產品，因此以解決眼睛問題的首席專家的使命催生出「眼球研究院」。郭明棟透露，晶碩光學在過去十年投入33億研發經費，擁有超過200位專家，累積28國235篇專利和41國249張的產品認證，成為研發投入最高的品牌之一。他表示，「眼球研究院」的成立象徵著晶碩的國際化與高標準，未來將陸續推出更多創新產品。全新Sunlight陽光晶粹與B+葉黃素潤澤晶亮飲即日起在晶澈門市獨家販售，還推出B+葉黃素潤澤晶亮飲兩件8折特惠。

晶碩光學董事長郭明棟宣示晶碩進軍隱眼國際盃企圖與實力。圖／晶碩光學提供
晶碩光學董事長郭明棟宣示晶碩進軍隱眼國際盃企圖與實力。圖／晶碩光學提供

晶碩光學總經理楊德勝現場說明晶碩ESG成果。圖／晶碩光學提供
晶碩光學總經理楊德勝現場說明晶碩ESG成果。圖／晶碩光學提供

晶碩光學研發副總經理張漢宜說明晶碩新品優勢。圖／晶碩光學提供
晶碩光學研發副總經理張漢宜說明晶碩新品優勢。圖／晶碩光學提供

晶澈科技副總經理柳浩宇揭露晶澈通路佈局戰略思考。圖／晶碩光學提供
晶澈科技副總經理柳浩宇揭露晶澈通路佈局戰略思考。圖／晶碩光學提供

隱形眼鏡 葉黃素 品牌

延伸閱讀

10大熱門葉黃素推薦！看懂葉黃素功效、攝取量和挑選5原則

美女主播張宇離婚 前夫曝「努力磨合曾氣喘吁吁」：換了身分陽光依然燦爛

隱形眼鏡聚焦矽水膠產品 晶碩、精華明年取證將有進展

醒來發現沙發「貓咪捲成一團」！他近看揭真實身分超驚喜：這隻不是貓

相關新聞

TEA TOP送萬張「買一送一試喝券」！只限一天手刀快搶

TEA TOP第一味「仙楂108（茶王）」將於11月28日全台上市，北部售價50元，中南部售價45元。11月27日搶先送...

500趴2023／星級酒店限定美饌 台灣味偕潮流Fine Dining華麗出攤

將於12月1日至3日於台北101水舞廣場登場的「500趴2023」，今年邁入第四屆。一如既往，再次邀集眾多高品質美食攤位...

搶尾牙春酒市場 台南遠東香格里拉推優惠專案

企業復辦尾牙春酒活動大增，搶攻年終尾牙至明年農曆新年後春酒餐飲商機，台南遠東香格里拉宴會廳與餐廳推出多項優惠方案！最受歡...

晶碩光學再突破！全球首創「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡

台灣隱形眼鏡領導品牌晶碩光學舉辦「眼球研究院」品牌精神暨新品發表會，獨步全球推出添加5種眼用成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡，再次引領產業風潮。晶碩董事長郭明棟強調「眼球研究院的成立象徵晶碩正式進軍世界舞台，致力於全球視力保健」。

半透明更性感 半鏤空加打磨修飾機械「表」現複合美

在看得見、看不見之間，常藏有設計師的巧思與妙手。雖然手表的本質是用以讀取時間，但鏤空、半透面盤的設計儼然已成主流，例如近...

呼應喜氣與傳統 愛馬仕推限定版Rouge Gala紅色唇膏

紅色，對於傳統華人社會來說，是最具象徵意義的喜慶、吉祥色調，愛馬仕的Rouge Hermès系列，推出一款全新限量版的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。