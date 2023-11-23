晶碩光學再突破！全球首創「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡

台灣隱形眼鏡領導品牌晶碩光學舉辦「眼球研究院」品牌精神暨新品發表會，獨步全球推出添加5種眼用成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡，再次引領產業風潮。晶碩董事長郭明棟強調「眼球研究院的成立象徵晶碩正式進軍世界舞台，致力於全球視力保健」。

Sunlight陽光晶粹是全球首款在保存液中添加維他命B2、B6、B12、維他命E和硫酸鋅等5種眼用成分與保濕因子的日拋隱形眼鏡，以水分膜維持鏡片濕潤滑順。同時，晶碩光學旗下通路晶澈科技還推出「B+葉黃素水感晶亮飲」，結合維生素B群、花青素、葉黃素和日本金獎玻尿酸，為消費者提供全方位的視力保健方案。

晶碩光學董事長郭明棟（右二）率領一級主管，宣布推出Sunlight陽光晶粹隱形眼鏡，以及成立「眼球研究院」。圖／晶碩光學提供

另外，晶碩光學也有感台灣近視人口佔比高居全球之冠，民眾不論工作或生活皆長時間使用3C產品，因此以解決眼睛問題的首席專家的使命催生出「眼球研究院」。郭明棟透露，晶碩光學在過去十年投入33億研發經費，擁有超過200位專家，累積28國235篇專利和41國249張的產品認證，成為研發投入最高的品牌之一。他表示，「眼球研究院」的成立象徵著晶碩的國際化與高標準，未來將陸續推出更多創新產品。全新Sunlight陽光晶粹與B+葉黃素潤澤晶亮飲即日起在晶澈門市獨家販售，還推出B+葉黃素潤澤晶亮飲兩件8折特惠。

晶碩光學董事長郭明棟宣示晶碩進軍隱眼國際盃企圖與實力。圖／晶碩光學提供

晶碩光學總經理楊德勝現場說明晶碩ESG成果。圖／晶碩光學提供

晶碩光學研發副總經理張漢宜說明晶碩新品優勢。圖／晶碩光學提供