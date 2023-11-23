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半透明更性感 半鏤空加打磨修飾機械「表」現複合美
在看得見、看不見之間，常藏有設計師的巧思與妙手。雖然手表的本質是用以讀取時間，但鏤空、半透面盤的設計儼然已成主流，例如近日便有瑞士鐘表品牌雷達（RADO）與美度（MIDO）相繼推出鏤空表款，帶來精準之外的視覺玩趣。
正與反不總是兩極的對立，MIDO的Multifort先鋒系列早早就嘗試將原本用於機芯上打磨修飾的波紋翻轉於正面，帶來另類表情；新款先鋒系列鏤空表則結合前述特色，並將面盤中央「開啟」，將部分機芯零件直接顯示，同時面盤外側並加以電鍍藍色，Calibre 80自動上鍊機芯原本就具有80小時動力儲存，當齒輪、游絲、零件顯露於外，是「直球對決」的美學展示，蔚藍優雅。
原本就是高科技精密陶瓷專家的雷達（RADO），新款的真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動表，在設計風格上同樣採取：半鏤空、機芯紋理打磨的複合手法；不同的是，True Square真我系列高科技陶瓷的打磨因為有稜有角，較一般的陶瓷表殼打磨更為困難複雜。其表殼共有拋光白色、宛如金屬質感的電漿色、黑色陶瓷三種視覺，並全數使用Rado R734自動上鍊機芯。方中帶圓、半透空，無論男女皆宜，訂價則約10萬3,100元。
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