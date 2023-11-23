半透明更性感 半鏤空加打磨修飾機械「表」現複合美

在看得見、看不見之間，常藏有設計師的巧思與妙手。雖然手表的本質是用以讀取時間，但鏤空、半透面盤的設計儼然已成主流，例如近日便有瑞士鐘表品牌雷達（RADO）與美度（MIDO）相繼推出鏤空表款，帶來精準之外的視覺玩趣。

Rado瑞士雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕表電漿款，38 X 42毫米陶瓷，自動上鍊機芯、時間顯示、防水50米，10萬3,100元。圖／RADO提供

正與反不總是兩極的對立，MIDO的Multifort先鋒系列早早就嘗試將原本用於機芯上打磨修飾的波紋翻轉於正面，帶來另類表情；新款先鋒系列鏤空表則結合前述特色，並將面盤中央「開啟」，將部分機芯零件直接顯示，同時面盤外側並加以電鍍藍色，Calibre 80自動上鍊機芯原本就具有80小時動力儲存，當齒輪、游絲、零件顯露於外，是「直球對決」的美學展示，蔚藍優雅。

由於具備方正、圓弧角度兩種特色，讓原本已經相當堅硬的陶瓷表殼，在打磨拋光時格外複雜困難。圖／RADO提供