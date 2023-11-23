快訊

直播／侯友抵君悅飯店將在2538號房會談 凌濤、黃士修現場對話爆火藥味

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方喊冤：嚴選旅行社

找馬英九當見證人…郭辦：侯市長誤會了 前提要三方能談成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半透明更性感 半鏤空加打磨修飾機械「表」現複合美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）與美度（MIDO）相繼推出鏤空表款，結合翻轉風格的打磨修飾，帶來精準之外的視覺玩趣。圖／RADO、MIDO提供（合成圖）
瑞士鐘表品牌雷達（RADO）與美度（MIDO）相繼推出鏤空表款，結合翻轉風格的打磨修飾，帶來精準之外的視覺玩趣。圖／RADO、MIDO提供（合成圖）

在看得見、看不見之間，常藏有設計師的巧思與妙手。雖然手表的本質是用以讀取時間，但鏤空、半透面盤的設計儼然已成主流，例如近日便有瑞士鐘表品牌雷達（RADO）與美度（MIDO）相繼推出鏤空表款，帶來精準之外的視覺玩趣。

Rado瑞士雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕表電漿款，38 X 42毫米陶瓷，自動上鍊機芯、時間顯示、防水50米，10萬3,100元。圖／RADO提供
Rado瑞士雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕表電漿款，38 X 42毫米陶瓷，自動上鍊機芯、時間顯示、防水50米，10萬3,100元。圖／RADO提供

正與反不總是兩極的對立，MIDO的Multifort先鋒系列早早就嘗試將原本用於機芯上打磨修飾的波紋翻轉於正面，帶來另類表情；新款先鋒系列鏤空表則結合前述特色，並將面盤中央「開啟」，將部分機芯零件直接顯示，同時面盤外側並加以電鍍藍色，Calibre 80自動上鍊機芯原本就具有80小時動力儲存，當齒輪、游絲、零件顯露於外，是「直球對決」的美學展示，蔚藍優雅。

由於具備方正、圓弧角度兩種特色，讓原本已經相當堅硬的陶瓷表殼，在打磨拋光時格外複雜困難。圖／RADO提供
由於具備方正、圓弧角度兩種特色，讓原本已經相當堅硬的陶瓷表殼，在打磨拋光時格外複雜困難。圖／RADO提供

原本就是高科技精密陶瓷專家的雷達（RADO），新款的真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動表，在設計風格上同樣採取：半鏤空、機芯紋理打磨的複合手法；不同的是，True Square真我系列高科技陶瓷的打磨因為有稜有角，較一般的陶瓷表殼打磨更為困難複雜。其表殼共有拋光白色、宛如金屬質感的電漿色、黑色陶瓷三種視覺，並全數使用Rado R734自動上鍊機芯。方中帶圓、半透空，無論男女皆宜，訂價則約10萬3,100元。

瑞士雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕表白色款，10萬3,100元。圖／RADO提供
瑞士雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕表白色款，10萬3,100元。圖／RADO提供
Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空表，42毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、動力儲存80小時，36,800元。圖／MIDO提供
Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空表，42毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、動力儲存80小時，36,800元。圖／MIDO提供
Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空腕表也可在背面欣賞機芯細節。圖／MIDO提供
Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空腕表也可在背面欣賞機芯細節。圖／MIDO提供

延伸閱讀

夜間跑趴不想被忽視？這精品上手、全場你最「亮」

CITIZEN新光動能腕表搭載新機芯 好看又實用充飽電就能走一整年

RICHARD MILLE推新款重航空器陀飛輪 黑白科幻前衛潮

美中船艦侵太平島3-5浬水域 陳以信：岸際瞭望即可目視

相關新聞

TEA TOP送萬張「買一送一試喝券」！只限一天手刀快搶

TEA TOP第一味「仙楂108（茶王）」將於11月28日全台上市，北部售價50元，中南部售價45元。11月27日搶先送...

500趴2023／星級酒店限定美饌 台灣味偕潮流Fine Dining華麗出攤

將於12月1日至3日於台北101水舞廣場登場的「500趴2023」，今年邁入第四屆。一如既往，再次邀集眾多高品質美食攤位...

搶尾牙春酒市場 台南遠東香格里拉推優惠專案

企業復辦尾牙春酒活動大增，搶攻年終尾牙至明年農曆新年後春酒餐飲商機，台南遠東香格里拉宴會廳與餐廳推出多項優惠方案！最受歡...

晶碩光學再突破！全球首創「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡

台灣隱形眼鏡領導品牌晶碩光學舉辦「眼球研究院」品牌精神暨新品發表會，獨步全球推出添加5種眼用成分的「Sunlight陽光晶粹」隱形眼鏡，再次引領產業風潮。晶碩董事長郭明棟強調「眼球研究院的成立象徵晶碩正式進軍世界舞台，致力於全球視力保健」。

半透明更性感 半鏤空加打磨修飾機械「表」現複合美

在看得見、看不見之間，常藏有設計師的巧思與妙手。雖然手表的本質是用以讀取時間，但鏤空、半透面盤的設計儼然已成主流，例如近...

呼應喜氣與傳統 愛馬仕推限定版Rouge Gala紅色唇膏

紅色，對於傳統華人社會來說，是最具象徵意義的喜慶、吉祥色調，愛馬仕的Rouge Hermès系列，推出一款全新限量版的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。