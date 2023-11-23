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呼應喜氣與傳統 愛馬仕推限定版Rouge Gala紅色唇膏
紅色，對於傳統華人社會來說，是最具象徵意義的喜慶、吉祥色調，愛馬仕的Rouge Hermès系列，推出一款全新限量版的紅色唇膏，取名為 Rouge Gala 80 Satin，而這也呼應著愛馬仕與中國的特殊淵源。
早在1884年，愛馬仕收到一份來自中國的訂單，為巴黎Mühlbacher公司生產五人座晚宴馬車設計鞍轡馬具，為呈現出優雅感，馬具師設計出一款符合空氣動力學的馬具，並使用紅色摩洛哥山羊皮製成，兼具實用與襯托馬匹的毛色。該款馬車與馬具，之後成為愛馬仕絲巾設計的靈感，分別推出取名Coupé de Gala、Brides de Gala的絲巾。
紅色為主色調的絲巾上，就能看到精緻的馬具與馬車，成為愛馬仕經典的品牌象徵之一。
由愛馬仕美妝部門創意總監Gregoris Pyrpylis特別創作出的Rouge Gala紅色調，充滿柔和與溫暖感，呈現出色彩的深度，而管出自身設計美妝部門設計師Pierre Hardy之手，以光滑的紅棕葡萄色形成鮮明對比的黑白漆面和金色拉絲。
最獨特的是專屬保護套，飾有紅線刺繡裝飾，更是呼應華人傳統的儀式慶典多用紅色，包括傳統的結婚囍袍，新娘會穿上繡有彩蝶和雙囍的服飾，也讓「大紅囍事」也成為結婚的另一種稱呼。
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