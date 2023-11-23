家樂福英國餐具集點換購 限時消費滿額再抽雙層餐車雙人饗宴
量販超市集點活動拚創意！家樂福自10月底推出的 Black+Blum 「倫敦食裝週」會員集點換購活動，主打時尚外型美學兼具功能實用性的各種餐具，尤其「可微波不鏽鋼」餐盒系列超實用，推出後大受民眾好評。趁著歲末年終聚餐活動多的時刻，家樂福特別再與「臺北市雙層餐車」跨界合作，共同打造期間限定的「英倫雙層餐車饗宴」，美食搭配質感餐具，享受更升級。為了讓民眾一同感受一邊欣賞城市風景、一邊享受美食的獨特體驗，即日起至11月28日期間，於家樂福量販店或超市店單筆消費滿888元，就有機會體驗英倫雙層餐車饗宴，1人中獎2人同行。
而Black+Blum「倫敦食裝週」集點換購活動目前也持續熱烈進行中，全系列共8組商品，包含可微波不鏽鋼便當盒/餐盒/保鮮碗系列、真空不鏽鋼保溫瓶、真空不鏽鋼燜燒罐、多用途便當袋、不鏽鋼隨行餐具3件組，3點起即可以最低3.1折加價購，100點起即可免費兌換。
另外，家樂福也抓緊Netflix《魷魚遊戲真人挑戰賽》新上線話題，獨家獲得授權推出5款魷魚遊戲週邊商品，以遊戲內經典的圖騰、色彩與人物造型為設計元素，讓大家追劇、看實境秀更身歷其境。商品包括造型鑰匙圈、零錢包、抱枕、頸枕、毛毯，共有超多款圖騰可供選擇，199～499元價格就能輕鬆入手。即日起於全台家樂福指定20家店專區販售，或是可從線上購物直接訂購送到家，限量推出，售完為止。
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