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年底聚會不擔心！好市多HomeParty必備零食 補充你的快樂能量

DailyView網路溫度計／ 林子洵
圖／網路溫度計
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隨著年末到來，有許多像是耶誕節還有跨年活動等重要聚會，在聚會中不可獲缺的就是幫助大家補充快樂能量的派對零食！尤其許多派對咖最喜歡到好市多採購，一次就能買到各式各樣又滿足多人需求的零食，讓大家在家也能盡情開趴，享受歲末狂歡氛圍，一口一口停不下來。

今天這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出最受網友們討論的好市多Home Party必備零食，快一起來看看，年末派對要準備什麼吧！

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健司 生奶油千層派

身為好市多超人氣熱門零食的「健司生奶油千層派」，不添加一般人造奶油，採用超奢華的紐西蘭進口100%純生奶油製造，吃起來滿滿奶油香氣，口感香濃滑順，加上288層酥皮烘烤，每一層都超香脆又酥鬆，讓人忍不住一口接一口，也成為極受網友歡迎的零食。

除此之外，生奶油千層派單純的成分，加上堅持不添加人工香料以及防腐劑的特點，也讓網友大讚：「真的很好吃，最重要的成分相當健康」、「吃起來超好吃不甜膩，不小心就會吃完一盒」，「大人、小孩子都安心！適合全家大小，根本就是家裡必備零食」、「配茶或咖啡都能超搭」。

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▲健司生奶油千層派。

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北海 鱈魚香絲

「北海北海～鱈魚香絲～」身為國民經典零食之一的北海鱈魚香絲，可以說是大家從小吃到大的好夥伴，不論是看電影或是聊天，都是必備的零食之一，主打70％的新鮮魚漿，讓人忍不住一口接一口。

除了原味之外，好市多也推出「北海鱈魚香絲辣味細條」，讓網友紛紛表示「好吃，真的會愈吃感覺愈辣，但也辣的嚕呷嚕唰嘴、「一邊聊天，一邊吃，一下就沒了」、「很ㄙㄨㄚˋ嘴，真的停不下來」。

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▲北海鱈魚香絲。

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樂天 卡士達派

樂天的卡士達派使用新鮮雞蛋製作加上雙層奶油內餡，吃起來口感鬆軟、有層次。無添加防腐劑和人工色素加上單顆的獨立包裝，更適合大家食用。

有網友也分享，除了常溫吃之外，冷藏或是烤過更好吃「常溫下，吃起來比較膩，但冷藏比較好吃」、「個人偏愛放冷凍冰再吃」、「烤過真的也別有一番風味」、「好吃尤其冷凍過後更好吃」、「上次微波10秒，整間辦公室瞬間充滿卡士達香氣」。

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▲樂天卡士達派。

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義美 小泡芙雙口味組合包

好市多的義美小泡芙雙口味組合包，包含巧克力及牛奶兩種口味。好市多官網更指出，好市多販賣的版本比市售的內餡增量20%，口感更加濃郁，再搭配上酥脆的外殼，成為不少網友必買清單。

由於內餡增多，讓網友紛紛表示好市多賣的義美小泡芙比外面賣的更加好吃，意外引起網友熱議「感覺內餡真的多了很多欸」、「餡比較多而且巧克力很濃郁」、「好市多的泡芙真的比外面的好吃」、「下次也要買來試試看」。

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▲義美小泡芙雙口味組合包。

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喜年來 原味蛋捲

原味蛋捲是喜年來最暢銷的口味之一，整個製作過程不添加一滴水稀釋，主原料就是蛋，讓蛋捲充滿蛋的濃郁香氣，加上多層次的口感，好吃爽口。除了原味之外，芝麻口味也被不少人喜愛。

身為老品牌的喜年來，深受不少網友喜愛「從小吃到大，需要一直吃下去」、「蛋香超濃郁，聚會的時候必備的零食」、「個人覺得想到蛋捲品牌，第一個想到的就是喜年來」。

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▲喜年來 原味蛋捲。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月08日至2023年11月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『好市多零食』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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