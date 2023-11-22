夜間跑趴不想被忽視？這精品上手、全場你最「亮」

雖然人類是白晝、陸行的生物，但因為有了夜晚，帶人更能探索細微、幽暗、陰影內的精彩。鐘表品牌Bell & Ross日前發表全新BR-X5 Green Lum表款，從航空飛行得到靈感、結合超級夜光塗料，要讓人成為入夜後最閃亮點，風格走跳。

為了讓表款在低光源、夜間也能讀取時間，夜光塗料Super-Luminova塗料常被使用在表款設計的指針、時標、面盤細節中，但全新BR-X5 Green Lum表款更勝於此。Bell & Ross使用了LM3D與二級微噴砂黑色DLC鈦金屬為表殼的交替使用材料，LM3D是一種由石英纖維製造，可散發出明顯綠色螢光的材質，因此即便在黑暗中表殼也能發亮，並展現面盤中的時、分、秒鐘，以及日期與動力儲存顯示等資訊。

LUM系列最早於2017年問世，歷經2018、2019、2020、2021、2022到2023的合計11款前作後，2023年終於推出該系列的第12款新品：BR-X5 Green Lum，並搭配品牌自製：Keniss研發的BR-Cal.323自動上鍊機芯，其動力儲存並可達70小時。從表款側邊更可欣賞鈦金屬、LM3D兩種材料的交錯比對質感。