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夜間跑趴不想被忽視？這精品上手、全場你最「亮」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由於運用了可散發出綠色螢光的石英纖維LM3D材質，可在黑暗中散發鮮明光亮。圖／Bell & Ross提供
由於運用了可散發出綠色螢光的石英纖維LM3D材質，可在黑暗中散發鮮明光亮。圖／Bell & Ross提供

雖然人類是白晝、陸行的生物，但因為有了夜晚，帶人更能探索細微、幽暗、陰影內的精彩。鐘表品牌Bell & Ross日前發表全新BR-X5 Green Lum表款，從航空飛行得到靈感、結合超級夜光塗料，要讓人成為入夜後最閃亮點，風格走跳。

為了讓表款在低光源、夜間也能讀取時間，夜光塗料Super-Luminova塗料常被使用在表款設計的指針、時標、面盤細節中，但全新BR-X5 Green Lum表款更勝於此。Bell & Ross使用了LM3D與二級微噴砂黑色DLC鈦金屬為表殼的交替使用材料，LM3D是一種由石英纖維製造，可散發出明顯綠色螢光的材質，因此即便在黑暗中表殼也能發亮，並展現面盤中的時、分、秒鐘，以及日期與動力儲存顯示等資訊。

LUM系列最早於2017年問世，歷經2018、2019、2020、2021、2022到2023的合計11款前作後，2023年終於推出該系列的第12款新品：BR-X5 Green Lum，並搭配品牌自製：Keniss研發的BR-Cal.323自動上鍊機芯，其動力儲存並可達70小時。從表款側邊更可欣賞鈦金屬、LM3D兩種材料的交錯比對質感。

當戴上BR-X5 Green Lum，不只是手上添增了一「枚」亮點，其配戴者也將搜集夜間中的注目眼光，時髦、大膽、自信。表款全球限量500只，訂價則約43萬9,000元。

LM3D與二級微噴砂黑色DLC鈦金屬為表殼的交替材料，讓BR-X5 Green Lum帶來質感的多層次交疊。圖／Bell & Ross提供
LM3D與二級微噴砂黑色DLC鈦金屬為表殼的交替材料，讓BR-X5 Green Lum帶來質感的多層次交疊。圖／Bell & Ross提供
因為BR-X5 Green Lum腕表，將帶人探索幽暗、入夜時分的無窮精彩。。圖／Bell & Ross提供
因為BR-X5 Green Lum腕表，將帶人探索幽暗、入夜時分的無窮精彩。。圖／Bell & Ross提供
BR-X5 Green Lum表款兼容於正方與圓兩種幾何輪廓。圖／Bell & Ross提供
BR-X5 Green Lum表款兼容於正方與圓兩種幾何輪廓。圖／Bell & Ross提供

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