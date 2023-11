全球限量836瓶！格蘭花格珍稀典藏50年登場

爲致敬第五代傳人 John Grant 領航邁入 50 年,格蘭花格隆重推出「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」,全球限量836瓶。這款珍稀逸品以50%酒精濃度,展現50年來精湛製酒工藝,不僅極具紀念意義,更令人驚艷其酒精濃度的維持,可謂為格蘭花格雪莉工藝的極致展演。

「格蘭花格珍稀典藏50年」酒液散發著杏仁糖甜香與木質調性,隨之而來的燉煮蘋果和巧克力香氣。入口感受到濃郁巧克力、太妃蜜糖融合著輕柔煙燻,後段出現瓜果甜香更是高年份威士忌中難得佳釀。濃郁、充滿變化讓餘韻不斷,尾韻溫暖而舒適。此作品為John Grant的父親George Grant在位期間入桶的,展現了酒廠遠在50年前的高超製酒技術。

「對我來說,這款酒精美卓越。它擁有不可思議的特色內涵,並且展現威士忌釀造過程的每一個元素。」John Grant 表示:「從傳統鋪地式酒窖的泥土香味,到當年使用的斯貝賽泥煤那種清淡、天然煙燻氣味,以及我們在生產過程使用水源的獨特味道。香氣與口感會隨著時光演化的威士忌真的讓人興奮無比,因為它會不斷地變化與發展。我希望在50年後,下一代也會對我們現在裝桶的這些酒液的品質感到驚艷不已。」

現任掌門人 John Grant 領航格蘭花格酒廠 50 年,帶領格蘭花格走過數十年的產業興衰,憑著遠見和洞察,終身都奉獻在威士忌產業,成為少見且屹立不搖的家族傳承蘇格蘭威士忌酒廠。於1972年加入威士忌產業後,並在1974年到格蘭花格酒廠任職,學習這門行業的各方各面,開發國際銷售市場。在過去50年裡,John在整個威士忌產業扮演重要角色,而他的成就也獲得業界肯定,包括在1997年成為「雙耳小酒杯持護者」(Keeper of the Quaich),以及2021年進入《威士忌雜誌》(Whisky Magazine)的名人堂,更在2023年榮獲了Spirit of Speyside的終身成就獎。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康