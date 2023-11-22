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全球限量836瓶！格蘭花格珍稀典藏50年登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」是格蘭花格雪莉工藝的極致展演。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」是格蘭花格雪莉工藝的極致展演。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爲致敬第五代傳人 John Grant 領航邁入 50 年，格蘭花格隆重推出「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」，全球限量836瓶。這款珍稀逸品以50%酒精濃度，展現50年來精湛製酒工藝，不僅極具紀念意義，更令人驚艷其酒精濃度的維持，可謂為格蘭花格雪莉工藝的極致展演。

「格蘭花格珍稀典藏50年」酒液散發著杏仁糖甜香與木質調性，隨之而來的燉煮蘋果和巧克力香氣。入口感受到濃郁巧克力、太妃蜜糖融合著輕柔煙燻，後段出現瓜果甜香更是高年份威士忌中難得佳釀。濃郁、充滿變化讓餘韻不斷，尾韻溫暖而舒適。此作品為John Grant的父親George Grant在位期間入桶的，展現了酒廠遠在50年前的高超製酒技術。

「對我來說，這款酒精美卓越。它擁有不可思議的特色內涵，並且展現威士忌釀造過程的每一個元素。」John Grant 表示：「從傳統鋪地式酒窖的泥土香味，到當年使用的斯貝賽泥煤那種清淡、天然煙燻氣味，以及我們在生產過程使用水源的獨特味道。香氣與口感會隨著時光演化的威士忌真的讓人興奮無比，因為它會不斷地變化與發展。我希望在50年後，下一代也會對我們現在裝桶的這些酒液的品質感到驚艷不已。」

現任掌門人 John Grant 領航格蘭花格酒廠 50 年，帶領格蘭花格走過數十年的產業興衰，憑著遠見和洞察，終身都奉獻在威士忌產業，成為少見且屹立不搖的家族傳承蘇格蘭威士忌酒廠。於1972年加入威士忌產業後，並在1974年到格蘭花格酒廠任職，學習這門行業的各方各面，開發國際銷售市場。在過去50年裡，John在整個威士忌產業扮演重要角色，而他的成就也獲得業界肯定，包括在1997年成為「雙耳小酒杯持護者」（Keeper of the Quaich），以及2021年進入《威士忌雜誌》（Whisky Magazine）的名人堂，更在2023年榮獲了Spirit of Speyside的終身成就獎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」全球限量836瓶。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」全球限量836瓶。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」建議售價新台幣28萬元。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格珍稀典藏50年單一麥芽威士忌」建議售價新台幣28萬元。圖／隼昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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