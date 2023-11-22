粉絲注意了！韓星Dara親上陣拍聯名形象大片 11月底將現身挺台灣潮牌

台灣潮流品牌ADV_LABEL by PORTER INTERNATIONAL將推出與藝術家Philip Colbert聯名系列，不僅如此甫曝光的形象大片，更是讓人驚喜。品牌邀請了前韓團2NE1成員Dara（SANDARA PARK）詮釋之外，月底她還將再次造訪台灣現身活動，並與粉絲分享穿搭心得。

ADV_LABEL為台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL的服裝支線，以休閒潮流時尚、新穎玩味的形象為主打風格。今年延續品牌的冒險精神，首度攜手國際藝術家Philip Colbert推出全新Lobster In Adventure限量聯名系列。創作出招牌龍蝦角色著稱的英國藝術家Philip Colbert涉獵領域多元，除了有畫作外，還有雕塑、影片、音樂等等，更曾以Andy Warhol的作品作為靈感，打造一系列可穿著藝術品，是當代普普藝術風格的代表人物。此次與ADV_LABEL聯名系列，就融入了Philip Colbert跳躍式創作、超現實趣味風格與大膽色彩，經典的龍蝦先生也成為服裝上的亮點。

ADV_LABEL邀請了前韓團2NE1成員Dara詮釋聯名Philip Colbert系列形象大片。圖／ADV_LABEL提供

於是ADV_LABEL特別邀請韓流指標的Dara來拍攝聯名系列形象大片，藉以強調藝術和創造力的融合。於是在視覺中可看到Dara以探險者視角與龍蝦先生在Lobster In Adventure世界裡展開趣味冒險，主色調結合Philip Colbert龍蝦主紅色以及象徵大海的一片湛藍，鮮明色彩構圖深具吸引力。不僅如此，ADV_LABEL也預告Philip Colbert與Dara將於11月底登台，現身期間快閃店，與消費者和粉絲近距離分享創作理念和穿搭心得。

ADV_LABEL邀請了前韓團2NE1成員Dara詮釋聯名Philip Colbert系列形象大片。圖／ADV_LABEL提供

【ADV_LABEL期間快閃店】

時間：2023年12月1日起至2024年1月7日

地點：新光三越台北信義A8館一樓（香堤大道廣場側）

ADV_LABEL聯名Philip Colbert系列連帽上衣。圖／ADV_LABEL提供

ADV_LABEL聯名Philip Colbert系列飛行外套。圖／ADV_LABEL提供