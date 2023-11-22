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傑克丹尼全新三入組 美式賣場限量開賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
傑克丹尼（Jack Daniel's）在黑五日於美式賣場推出全新三入組，包含傑克丹尼田納西威士忌、傑克丹尼蘋果威士忌、傑克丹尼蜂蜜威士忌。圖／傑克丹尼 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
傑克丹尼（Jack Daniel's）在黑五日於美式賣場推出全新三入組，包含傑克丹尼田納西威士忌、傑克丹尼蘋果威士忌、傑克丹尼蜂蜜威士忌。圖／傑克丹尼 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一直以來都具有彪悍陽剛形象的田納西州威士忌第一代表傑克丹尼（Jack Daniel's），在黑五日於美式賣場推出全新三入組，包含傑克丹尼田納西威士忌、傑克丹尼蘋果威士忌、傑克丹尼蜂蜜威士忌，11月22日正式上架，數量有限，售完為止。

位於美國田納西州林奇堡的傑克丹尼，同時也是美國最古老的註冊酒廠，以「傑克丹尼經典7號」經典黑標搭配招牌方瓶廣受歡迎。傑克丹尼選用最上等玉米、黑麥及麥芽作為原料，使用傑克丹尼首創的酸麥芽發酵法，再以獨特的糖楓木過濾方式，將酒體放入北美白橡木存放陳年，由首席釀酒師精心調和，最終成就了傑克丹尼創立至今不變的經典風味。

傑克丹尼田納西蜂蜜威士忌以經典7號為風味基底，融合田納西州當地特產野生蜂蜜調製而成。其使用純天然蜂蜜揉合香料製作，擁有其他蜂蜜利口酒無法匹敵的自然香氣，並兼具傑克丹尼經典的穀物與堅果風味，尾韻柔滑綿長。

傑克丹尼田納西蘋果威士忌。同樣以經典7號作為風味基底，加入獨家青蘋果利口酒，由翠綠蘋果（Granny Smith）、 旭蘋果（Mcintosh）和五爪蘋果（Red Delicious）三品種製成，如同新鮮採摘的蘋果，裝在一杯傑克丹尼田納西威士忌中，搭上傑克丹尼經典的烤橡木風味，既甜美又大膽的組合，令人回味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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