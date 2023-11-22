男神帥氣現身曼谷！李棟旭曬美顏長腿站台Loro Piana

Loro Piana於曼谷著名的購物中心Siam Paragon盛大舉辦了首家泰國精品店鋪的開幕派對。現場星光熠熠，韓國著名演員李棟旭與泰國著名明星安通巴頌（Anne Thongprasom）、他莎翁巴素乍倫（Aff Taksaorn Paksukcharern）等明星都特出席。李棟旭以Loro Piana 2023秋冬系列休閒又優雅的牛仔外套搭配白色長褲帥氣現身曼谷，完美演繹男神風範。

位於商場的閣樓樓層的全新店鋪，設計概念保留自然材料、溫暖的色調、標誌性的橡木和Carabottino細節的核心元素，以結合永恆且現代的方式重新演繹品牌精髓，展現對品牌遺產和Sergio Loro Piana的傳承。展售男女裝的整個空間完美融合精緻和舒適，以華麗超面料的室內裝飾織物的奢華觸感，搭配胡桃木拼花的鑲木地板，整體色調以Kummel溫暖的橘褐色，再加上柔和的照明，營造「賓至如歸」的感受。