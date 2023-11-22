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男神帥氣現身曼谷！李棟旭曬美顏長腿站台Loro Piana

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李棟旭出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
李棟旭出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供

Loro Piana於曼谷著名的購物中心Siam Paragon盛大舉辦了首家泰國精品店鋪的開幕派對。現場星光熠熠，韓國著名演員李棟旭與泰國著名明星安通巴頌（Anne Thongprasom）、他莎翁巴素乍倫（Aff Taksaorn Paksukcharern）等明星都特出席。李棟旭以Loro Piana 2023秋冬系列休閒又優雅的牛仔外套搭配白色長褲帥氣現身曼谷，完美演繹男神風範。

位於商場的閣樓樓層的全新店鋪，設計概念保留自然材料、溫暖的色調、標誌性的橡木和Carabottino細節的核心元素，以結合永恆且現代的方式重新演繹品牌精髓，展現對品牌遺產和Sergio Loro Piana的傳承。展售男女裝的整個空間完美融合精緻和舒適，以華麗超面料的室內裝飾織物的奢華觸感，搭配胡桃木拼花的鑲木地板，整體色調以Kummel溫暖的橘褐色，再加上柔和的照明，營造「賓至如歸」的感受。

泰國女演員Anne Thongprasom出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
泰國女演員Anne Thongprasom出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
李棟旭出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
李棟旭出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
李棟旭出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
李棟旭出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於曼谷Siam Paragon開設全新專賣店鋪。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於曼谷Siam Paragon開設全新專賣店鋪。圖／Loro Piana提供
泰國女演員Aff Taksaorn Paksukcharern出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供
泰國女演員Aff Taksaorn Paksukcharern出席Loro Piana曼谷Siam Paragon店鋪開幕。圖／Loro Piana提供

曼谷 泰國 品牌

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