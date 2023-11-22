猶如走進超現實畫作！FERRAGAMO打造佳節夢幻劇場

文藝復興也可以超現實？FERRAGAMO呈獻2023 HOLIDAY系列形象廣告：全新形象廣告詩意盎然，由兩位不同世代與風格背景的攝影師以影像對話，將這兩個並存敘事交織為一段貫穿FERRAGAMO的古與今的協奏：義大利藝術家Paolo Ventura巧妙的將攝影作品重塑成宛如藝術插畫般的細膩背景，佛羅倫斯的景色盡收眼底；而年輕的巴西攝影師Rafael Pavarotti則為FERRAGAMO的人物角色掌鏡，身穿全新2023 Holiday系列服飾的模特兒活靈活現地跳躍於故事背景中，以全新視角完美場景聚焦佛羅倫斯這座承載品牌悠久歷史的藝術之都，同時也是激發FERRAGAMO新文藝復興主義的樞紐所在。

在這系列形象廣告中，佛羅倫斯的文藝復興之美如同一場夢幻劇場，將古典與俏皮、歷史與新潮、拘謹與歡笑、創辦人的傳承與FERRAGAMO當今創意總監Maximilian Davis的年輕社群交織在一起。從舊宮到海神噴泉，再到品牌總部斯皮尼費羅尼宮的外牆與新聖母大殿，這些獨特的照片繪畫中營造出令人難以忘懷的戲劇性、以近乎超現實的氛圍，突顯出這些具有歷史意義的地標與面孔。

模特兒所演繹的多款造型，包含定製剪裁正裝、丹寧與皮革單品、滑雪度假裝束、以及Hug手提包、Fiamma肩背包、Gancini樂福鞋與鏤空鞋等饒富品牌識別的象徵性作品。除此之外，FERRAGAMO更針對歲末歡慶佳節時刻，精選一系列閃耀金屬光澤的歲末贈禮精選，包括金色和銀色的小皮件、經典色調的男女士皮帶、以及飾有FERRAGAMO LOGO的溫暖圍巾等，是一年一度為向親朋好友表情達意、傳遞溫暖的送禮首選。