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GU「感謝祭」讓你冬季購物買到甜甜價 還能加碼抽五星級飯店住宿券

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
流行時尚服飾品牌GU將於11月24日至12月7日連續14天推出「感謝祭」，多款秋冬男、女、童裝推出回饋價最低150元起，讓人買得很超值！圖／GU提供
流行時尚服飾品牌GU將於11月24日至12月7日連續14天推出「感謝祭」，多款秋冬男、女、童裝推出回饋價最低150元起，讓人買得很超值！圖／GU提供

流行時尚服飾品牌GU將於11月24日至12月7日連續14天推出「感謝祭」，多款秋冬男、女、童裝推出回饋價最低150元起，讓人買得很超值！同時消費不限金額，還有機會抽中老爺酒店集團聯合住宿券一張，使人得以穿新衣，快樂出遊去。

GU的感謝祭將分成兩波促銷，11月24日起的首七天，包含女裝柔軟寬鬆開襟外套、男裝降落傘褲、女裝降落傘工作褲、以及冬季保暖必備的男裝粗紡高領針織衫、女裝刷毛拉鍊背心等人氣單品都有指定優惠價格；後七天則有男裝麥爾登切斯特大衣、女裝麥爾登短版連帽大衣和男裝休閒上衣等熱門單品享有甜甜入手價。其中女裝柔軟寬鬆開襟外套和麥爾登外套系列首次降價200元，讓人絕對不想錯過。除此之外感謝祭期間還有指定配件任2件折100元的優惠，讓整體穿搭輕鬆展現層次。值得一提的是活動前三天，只要在實體門市消費滿額，就有機會獲得人氣插畫家「消極男子」所設計的限量披肩懶人毯一件，以及不限金額消費，便能參與抽老爺酒店集團聯合住宿券，每天去買就能增加抽獎機會。

GU男裝麥爾登切斯特大衣，活動期間現降200元，搭配不同的內層單品，自由變化出各種不同風格的時尚造型！圖／GU提供
GU男裝麥爾登切斯特大衣，活動期間現降200元，搭配不同的內層單品，自由變化出各種不同風格的時尚造型！圖／GU提供

趁著冬季新品都上架的同時，西班牙休閒女裝品牌MANGO自11月23日起，僅僅四天推出感恩購物節；原價商品2件88折起，品牌VIP則是享2件8折的購物優惠。最值得入手的就是訂製服剪裁風格大衣，搭配排釦或綁帶細節等，展現好品味。而短版外套也是本季品牌重點設計，透過毛毛效果與毛領細節，或是毛呢織紋設計等，延伸個性與質感層次穿搭。

GU超寬版工作褲男女皆適穿，寬鬆版型配上時下最流行的大口袋設計，一秒變身街頭最潮焦點。圖／GU提供
GU超寬版工作褲男女皆適穿，寬鬆版型配上時下最流行的大口袋設計，一秒變身街頭最潮焦點。圖／GU提供

GU於感謝祭活動期間推出指定配件任2件折100元的優惠價格。圖／GU提供
GU於感謝祭活動期間推出指定配件任2件折100元的優惠價格。圖／GU提供

GU感謝祭首三天，只要在實體門市消費滿額，就有機會獲得人氣插畫家「消極男子」所設計的限量披肩懶人毯一件。圖／GU提供
GU感謝祭首三天，只要在實體門市消費滿額，就有機會獲得人氣插畫家「消極男子」所設計的限量披肩懶人毯一件。圖／GU提供

MANGO訂製服剪裁風格大衣，6,990元。圖／MANGO提供
MANGO訂製服剪裁風格大衣，6,990元。圖／MANGO提供

MANGO騎士風格外套，3,990元。圖／MANGO提供
MANGO騎士風格外套，3,990元。圖／MANGO提供

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