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露營神器「泡麵裝袋吃」！恆隆行搶進 夢幻品牌7折開賣

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
CORKCICLE酷仕客保溫杯，綠迷彩(右)及灰豹紋(左)為全新季節限定花色。圖/恆隆行提供
CORKCICLE酷仕客保溫杯，綠迷彩(右)及灰豹紋(左)為全新季節限定花色。圖/恆隆行提供

創造「Dyson」銷售奇蹟，在台成立超過一甲子的金牌代理商恆隆行宣布進軍露營市場。歡慶首波活動「Beyond Camping露營幻想」精選獨家代理三大國際品牌：Stasher、OXO、CORKCICLE酷仕客，並以露營限定組合祭出超狂優惠。

恆隆行即日起至11月30日推優惠，露營控激推的三大夢幻品牌，包括最具環保理念的露營神器「Stasher」碗形矽膠密封袋，耐溫-40至218度，輕巧堆疊好收納，無論是醃料、泡麵現泡現吃，都可一袋搞定。還有網紅界時尚炫風「OXO」的隨行密封保鮮盒，有分隔式設計，食材不串味。「CORKCICLE酷仕客」人氣杯款加大容量也全新升級，三層真空絕緣隔熱設計保冷9小時、保溫3小時，此次還特別推出綠迷彩及灰豹紋全新季節限定花色，限量售完不補。

平日幾乎不打折的三大品牌，為慶祝進軍露營市場，此次祭出近7折超狂優惠。首推CP值破表三大必Buy組「小資三件組」、集結三大品牌人氣經典商品，限時優惠價1,680元（原價2,259元）。「入門五件組」限時優惠價3,280元（原價4,657元），還有「豪華六件組」限時優惠價4,980元（原價6,688元），以及多項「品牌加碼熱銷限定組合」。

露營老手秘技分享，例如將輕巧LED燈隨意串繞OXO保鮮盒，如同螢火蟲點點爛漫的專屬小夜燈，讓夜晚的露營別有氣氛。而具潮流個性的CORKCICLE酷仕客，杯口隨性放上花束的杯中花，享受浪漫靜謐的生活儀式感立即提升。環保耐熱耐冷的Stasher矽膠密封袋，將皂基切塊隔水加熱融化，再加入幾滴喜愛的精油，即可擁有獨一無二療癒手工水晶肥皂。

即日起至11/30購買恆隆行「Beyond Camping露營幻想」全系列商品，滿2000再送200點恆隆行會員點數、滿3000送Panasonic拍拍燈(市值899元)、滿5000抽DOMETIC露營椅(市值3,900元)共5名。詳細活動辦法可查「恆隆行線上購物」。

Stasher矽膠密封袋可直接泡麵。圖/恆隆行提供
Stasher矽膠密封袋可直接泡麵。圖/恆隆行提供
恆隆行搶進露營市場。圖/恆隆行提供
恆隆行搶進露營市場。圖/恆隆行提供
OXO各款隨行密封保鮮盒。圖/恆隆行提供
OXO各款隨行密封保鮮盒。圖/恆隆行提供

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