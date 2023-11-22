好玩又好拍！超奢華童話薑餅樂園現身中山 打卡送好禮

耶誕節將至，就在台北中山站附近，出現一座超奢華的童話薑餅遊樂園，打造出9公尺高的巨型香氛聖誕樹和旋轉木馬、奇趣造型的大薑餅人和滿滿的巨型禮物塔、枴杖糖，出自英倫香氛品牌Jo Malone London之手，且營運時間將從即日起至2024年1月4日，現場拍照打卡還能領香氛驚喜禮。

Jo Malone London特別跟英國總部合作，選在中山站的心中山線形公園，打造出全台唯一的童話薑餅遊樂園，最吸睛的就是巨型耶誕樹，搭配旋轉木馬，根本就是超好拍，活動期間與Jo Malone London童話薑餅聖誕遊樂園裝置拍照、於現場完成社群打卡任務，並加入Jo Malone London的台灣LINE官方帳號，即可免費兌換香氛驚喜禮物一份（每人限領一份，數量有限，贈完為止）。

另外Jo Malone London也推出2023童話聖誕薑餅香氛系列，特別以薑餅甜點為靈感，整體甜蜜又溫暖的香味，讓人一聞就微笑。限定的童話薑餅聖誕薑餅香水，以生薑、小荳蔻和肉桂調味，再以奶油搭配榛果烤成酥脆的薑餅，最後佐以零陵香豆和香草，可口香氣讓人無法抗拒。

經典的 英國梨與小蒼蘭香水和絲柏與葡萄藤芳醇香水，則換上限定版包裝，有著紅白和黑白彩繪；還推出聖誕香氛掛飾，內含英國梨與小蒼蘭香水9ml、鼠尾草與海鹽護手霜15ml，另款聖誕拉炮香氛，內含罌粟花與大麥9ml香水、英國梨與小蒼蘭15ml潔膚露、鼠尾草與海鹽15ml潤膚霜，可以透過糅香創造出專屬香氣。