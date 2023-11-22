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好玩又好拍！超奢華童話薑餅樂園現身中山 打卡送好禮

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
2023必訪耶誕打卡點，到童話薑餅遊樂園拍照打卡送好禮。圖／Jo Malone London提供
2023必訪耶誕打卡點，到童話薑餅遊樂園拍照打卡送好禮。圖／Jo Malone London提供

耶誕節將至，就在台北中山站附近，出現一座超奢華的童話薑餅遊樂園，打造出9公尺高的巨型香氛聖誕樹和旋轉木馬、奇趣造型的大薑餅人和滿滿的巨型禮物塔、枴杖糖，出自英倫香氛品牌Jo Malone London之手，且營運時間將從即日起至2024年1月4日，現場拍照打卡還能領香氛驚喜禮。

Jo Malone London特別跟英國總部合作，選在中山站的心中山線形公園，打造出全台唯一的童話薑餅遊樂園，最吸睛的就是巨型耶誕樹，搭配旋轉木馬，根本就是超好拍，活動期間與Jo Malone London童話薑餅聖誕遊樂園裝置拍照、於現場完成社群打卡任務，並加入Jo Malone London的台灣LINE官方帳號，即可免費兌換香氛驚喜禮物一份（每人限領一份，數量有限，贈完為止）。

另外Jo Malone London也推出2023童話聖誕薑餅香氛系列，特別以薑餅甜點為靈感，整體甜蜜又溫暖的香味，讓人一聞就微笑。限定的童話薑餅聖誕薑餅香水，以生薑、小荳蔻和肉桂調味，再以奶油搭配榛果烤成酥脆的薑餅，最後佐以零陵香豆和香草，可口香氣讓人無法抗拒。

經典的 英國梨與小蒼蘭香水和絲柏與葡萄藤芳醇香水，則換上限定版包裝，有著紅白和黑白彩繪；還推出聖誕香氛掛飾，內含英國梨與小蒼蘭香水9ml、鼠尾草與海鹽護手霜15ml，另款聖誕拉炮香氛，內含罌粟花與大麥9ml香水、英國梨與小蒼蘭15ml潔膚露、鼠尾草與海鹽15ml潤膚霜，可以透過糅香創造出專屬香氣。

2023必訪耶誕打卡點，到童話薑餅遊樂園拍照打卡送好禮。圖／Jo Malone London提供
2023必訪耶誕打卡點，到童話薑餅遊樂園拍照打卡送好禮。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在心中山線型公園，打造出童話薑餅遊樂園。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在心中山線型公園，打造出童話薑餅遊樂園。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London綠杏仁與紅醋栗香水：以限定香氣開啟歡樂的節慶氛圍，酸甜多汁的愉悅明亮香氣。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London綠杏仁與紅醋栗香水：以限定香氣開啟歡樂的節慶氛圍，酸甜多汁的愉悅明亮香氣。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在心中山線型公園，打造出童話薑餅遊樂園。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在心中山線型公園，打造出童話薑餅遊樂園。圖／Jo Malone London提供

英國 遊樂園

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