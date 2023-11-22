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CITIZEN新光動能腕表搭載新機芯 好看又實用充飽電就能走一整年

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN代言人韋禮安詮釋全新光動能無際星輝E365腕表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人韋禮安詮釋全新光動能無際星輝E365腕表。圖／CITIZEN提供

CITIZEN今年3月於日本發表時，就驚豔許多人的全新光動能無際星輝E365腕表終於登台開賣了！復刻經典設計的外型，加上強大效能新機芯，好看又兼具實用性，加上合宜訂價，包款包色也沒問題。

機械表講究長效動力，以光動能技術稱霸市場的CITIZEN，即便旗下相應表款，至少都有3到6個月的動能，也不自滿，研發出全新的E365機芯，標榜只要充滿電，即可運轉365天。CITIZEN改良了機芯電容，並將直徑調整至27毫米，搭載於光動能無際星輝E365表款上。特別的是這款全新腕表，其外觀則是復刻了1973年經典款，當時帶有一絲未來感的風格，如此看來卻是復古韻味十足；加上新機芯，頗有承先啟後的意味。而且就如其名稱，深色表盤利用了金屬粉末點綴，讓它有著如仰望星空的視覺效果，同時時標更加立體，讓整體雖俐落但不失細節變化。

CITIZEN全新光動能無際星輝E365系列腕表，以1973年開發的石英表為靈感，有稜角線獨特設計的表殼，金屬時標也採用稜角棒狀設計，看起來發光亮眼。圖／CITIZEN提供
CITIZEN全新光動能無際星輝E365系列腕表，以1973年開發的石英表為靈感，有稜角線獨特設計的表殼，金屬時標也採用稜角棒狀設計，看起來發光亮眼。圖／CITIZEN提供

光動能無際星輝E365表款的外殼，有著稜角線獨特設計，且為了銜接表鍊還特別在第一鍊結上呈現三角錐形，使視覺效果融合圓筒面的鍊帶，為配戴者帶來更貼合的舒適感。CITIZEN分別提供鍍黑精鋼與原色精鋼兩款；選用金色裝飾內圈及時標，並在3、6、9、12點鐘鑲嵌高透明感的實驗室培育紅寶石，以及與鍊帶款不同的全鏡面材質表殼，搭配LWG認證之小牛皮表帶，藉以凸顯服貼手腕的無表耳設計，重現復古感，因此台灣限定50只，想買要趁早。

CITIZEN全新光動能無際星輝E365系列腕表，搭載最新E365機芯，充飽電即可運轉365天。圖／CITIZEN提供
CITIZEN全新光動能無際星輝E365系列腕表，搭載最新E365機芯，充飽電即可運轉365天。圖／CITIZEN提供

韋禮安詮釋CITIZEN全新光動能無際星輝E365系列BN1015-52E腕表，20,800元。圖／CITIZEN提供
韋禮安詮釋CITIZEN全新光動能無際星輝E365系列BN1015-52E腕表，20,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能無際星輝E365系列BN1015-52E腕表，鍍黑色精鋼表殼、表鍊，約20,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能無際星輝E365系列BN1015-52E腕表，鍍黑色精鋼表殼、表鍊，約20,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能無際星輝E365系列BN1014-55E腕表，精鋼表殼、表鍊，約18,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能無際星輝E365系列BN1014-55E腕表，精鋼表殼、表鍊，約18,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能無際星輝E365系列BN1010-05E腕表，精鋼表殼搭配LWG認證小牛皮表帶，台灣限量50只，約28,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能無際星輝E365系列BN1010-05E腕表，精鋼表殼搭配LWG認證小牛皮表帶，台灣限量50只，約28,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 日本 韋禮安

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