日本遊現省1萬！易遊網Ｘ國泰航空「機加酒快閃85折」

日圓走低至0.21字頭，除了搶賺匯差，現在靠這招訂機＋酒也能讓荷包大省一筆！看準日本旅遊熱度居高不下，易遊網與國泰航空獨家合作，推出「國泰航空日本機加酒」85折快閃優惠，凡預訂國泰航空東京、大阪、名古屋機加酒商品，即可現享組合優惠，比機酒分開訂最高可省上萬元，輸入折扣碼、單筆加碼再減500元。優惠活動自即日起至11月30日，可預訂出發日至2024年3月31日(寒假春節除外)。

易遊網的國泰航空機加酒商品，可自選搭配飯店，東京、大阪、名古屋共有超過4千間飯店選擇。

東京旅行推薦今年4月全新開幕的「Vessel Inn 淺草筑波快捷酒店」，坐落於鬧中取靜的地段，距離旅日必訪景點淺草步行10分鐘即達，5天4夜機加酒每人含稅18,888元起；東京人氣熱銷的四星級「品川王子大飯店」，離山手線品川車站步行只要2分鐘，前往上野、涉谷、新宿等都非常方便，入住高樓層客房還能遠眺東京鐵塔，5天4夜機加酒每人含稅18,999元起；若以暢玩東京迪士尼樂園為目的，推薦「東京灣潮見王子酒店」，飯店緊鄰JR潮見站，前往東京迪士尼樂園或到東京車站都只須搭乘3站，交通相當便捷，5天4夜機加酒每人含稅23,000元起。

想要安排大阪自由行，小資首選「大阪本町Travelodge酒店」，步行4分鐘就可到達本町站，前往必逛商圈道頓掘或心齋橋皆十分便利，機加酒5天4夜每人含稅15,999元起。想體驗新飯店，推薦今年3月開幕的公寓式酒店「京阪難波格蘭德酒店」，提供雙人房、三人房、雙層套房、家庭房、家庭連通房等多元房型選擇，鄰近南海難波站，機加酒5天4夜每人含稅24,000元起；想找便於前往日本環球影城的高CP值飯店，直通JR大阪環狀線的「ART 大阪灣酒店」，搭車10分鐘即達環球影城車站，飯店於周六日另有提供免費接駁到櫻島，下車步行就可抵達環球影城，機加酒5天4夜每人含稅最低19,999元。

日本中部旅遊近期熱度攀升的航點名古屋，此次也祭出快閃激省價。推薦鄰近知名地標名古屋電視塔的「MYSTAYS名古屋錦酒店」，位處交通便捷的市中心，客房採現代明亮的設計風格，加上館內設有溫泉浴場設施，機加酒5天4夜每人含稅18,999元起；今年2月開幕的「名古屋榮Travelodge酒店」，充滿活力與在地連結的設計令人眼睛為之一亮，機加酒5天4夜每人含稅最低18,999元起；JR西日本集團旗下的「名古屋站前椿町維亞酒店」，步行5分鐘即可抵達名古屋車站，機加酒5天4夜每人最低21,000元。