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私享會員獨享！瑰麗旗下全球35家酒店 限時5折起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
10月底全新開幕慕尼黑瑰麗酒店，是由巴伐利亞銀行總部改建而成。圖/私享旅遊提供
10月底全新開幕慕尼黑瑰麗酒店，是由巴伐利亞銀行總部改建而成。圖/私享旅遊提供

海外奢華酒店訂房優惠再加1。私享旅遊攜手瑰麗酒店釋出優惠，即日起透過私享旅遊線上訂購，即可獨享瑰麗旗下全酒店1晚7折、5晚5折優惠。

私享旅遊Curators of Travel執行長陳泓佐Irwin表示，今年剛公布的「全球最佳50酒店」排行中，香港瑰麗酒店就奪得全球第二、亞洲第一的殊榮。相較於四季、萬豪等老字號酒店，個性鮮明的瑰麗以40多年的年輕資歷，卻可營造出讓客旅如居家般的親切熟悉感，以「A Sense of Place®」的品牌DNA，在業界履創驚喜。

目前這項全球優先釋出的好康，只限私享會員獨享，效期至11/28日。好禮再加碼，私享旅遊11月底前開放免費註冊會員，只需上私享官網即可直接預訂，同享優惠，且無須負擔任何額外價格。入住時間從即日起到2024年6月30日。

瑰麗目前旗下擁有35家酒店，Irwin也以他個人體驗全球超過百大奢華酒店的經驗，特別推薦這波優惠值得體驗的瑰麗系列，包括：11/10起免簽、距台灣近的泰式摩登時尚曼谷瑰麗Rosewood Bangkok；香榭麗舍大道旁協和廣場上法式皇家風華巴黎克里雍瑰麗Hôtel de Crillon；10月底全新開幕德式古典風尚慕尼黑瑰麗Rosewood Munich。

私享旅遊成立於2019年，目前於台北/ 歐洲，兩地設有服務據點，專精且致力於極致且高隱私的奢華旅遊，為世界奢華旅遊聯盟Virtuoso會員，也是目前全台最多、囊括世界9成以上奢華酒店集團的「優選夥伴資格」。

曼谷瑰麗Rosewood Bangkok以泰國雙手合十的「合十禮」造型，展現向城市致敬的獨特樣貌。圖/私享旅遊提供
曼谷瑰麗Rosewood Bangkok以泰國雙手合十的「合十禮」造型，展現向城市致敬的獨特樣貌。圖/私享旅遊提供
香榭麗舍大道旁法式皇家風華巴黎瑰麗Hotel de carillon。圖/私享旅遊提供
香榭麗舍大道旁法式皇家風華巴黎瑰麗Hotel de carillon。圖/私享旅遊提供

酒店 免簽

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