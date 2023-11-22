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台中11月26日市民野餐日4公園登場 最「潮」做法看這裡！
台中市民野餐日11月26日登場，今年為Dress Code白色系衣服主題響應低碳環保，擴大在西屯區中央公園、豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園及太平區坪林森林公園等4地同步開趴；台中市食安處提醒，快樂開趴5原則，包含雙手清潔、避免生食、餐點徹底加熱、注意食物保存溫度，以及隔餐勿用。
食安處表示，享受美食與悠閒好時光，食品安全絕不能馬虎，第一要做到「確保雙手清潔」，野餐前要用肥皂洗淨雙手，若戶外不方便洗手，可使用濕紙巾或酒精噴劑取代；二、「選購食品避免生食」，到賣場選購野餐食品，應避免不易保存的NG食品，如生魚片、奶製品、半熟蛋或現打果汁等。
食安處說明，三、「自製餐點徹底加熱」，在家自行製備，烹煮食材時要徹底加熱煮熟，野餐日現場注意勿用明火烹煮食物；四、「注意食物保存溫度」，攜帶食物應置於適當的保溫或保冷容器中，熱食保持在60˚C以上，冷食在7˚C以下；五、「新鮮享用勿隔餐」：不管在運送或享用的過程中，都應避免陽光直曬，注意溫度掌控，且室溫下勿久置超過2小時，隔餐即應丟棄。
食安處說，為確保民眾食的安心，市府已將所有查驗結果公布在網站專區，採買食材前可先查詢「台中食藥安智慧雲─食安GIS專區」( https://gov.tw/eyJ )，掌握最新稽查及抽驗結果。
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