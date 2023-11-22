手機防詐功能1招升級 「Whoscall進階版」輸入這序號免費用半年

最近詐騙連結有夠多，偽裝技術也越來越仿真，根據警政署最新統計，今年1至10月65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件、4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢。高齡民眾一般較不擅長使用科技工具查證，更易淪為詐騙犯罪受害者。為有效提升高齡防詐保護力，Gogolook近日宣布提供警政署首批10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，搭配全民「防詐巡守隊」進行社區防詐宣導。

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