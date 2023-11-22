快訊

美麗島最新民調／侯友宜追近 賴清德領先剩3個百分點

OpenAI董事會開除奧特曼犯兩大忌 Google恐趁勢超車？

黑金、桃色風波 賴清德切割沒用 民進黨南台灣鐵塔生鏽

手機防詐功能1招升級 「Whoscall進階版」輸入這序號免費用半年

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Whoscall進階版主打便利使用，輕鬆強化防詐。圖／Gogolook提供
Whoscall進階版主打便利使用，輕鬆強化防詐。圖／Gogolook提供

最近詐騙連結有夠多，偽裝技術也越來越仿真，根據警政署最新統計，今年1至10月65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件、4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢。高齡民眾一般較不擅長使用科技工具查證，更易淪為詐騙犯罪受害者。為有效提升高齡防詐保護力，Gogolook近日宣布提供警政署首批10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，搭配全民「防詐巡守隊」進行社區防詐宣導。

現在只要使用Safari、Chrome、Edge瀏覽器前往Whoscall指定網站（https://redeem.whoscall.com） ，綁定Whoscall登入帳號，並輸入序號「SCAMFREE165」即可免費兌換，數量有限，額滿為止。兌換完成立即可以開始使用「Whoscall進階版」的完整功能，包括自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧簡訊管家及移除廣告，App即會定期更新號碼資料庫、自動封鎖被回報的詐騙與騷擾號碼，同時透過AI技術辨識文字與連結，自動將訊息分類為一般訊息、垃圾訊息、交易訊息、促銷訊息，更容易辨識，同時也去除掉介面上的所有廣告。半年到期後系統將不會自動續約或扣款，但如果現在已為訂閱進階版用戶，將無法於同一個帳號兌換或延長訂閱時間。

Whoscall今年5月也聯手警政署在App內新增免費「檢查連結」功能，提供用戶一鍵過濾高風險連結，達到電話、簡訊、連結防詐三點不漏。新功能上線以來，Whoscall已幫助用戶檢查逾15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結；此外，許多用戶也因為「檢查連結」養成在點擊陌生連結前再三確認的習慣，目前單一用戶最高檢查次數高達533次，平均每日檢查3個陌生連結，有效提升全民數位防詐力。

警政署鼓勵民眾善用防詐科技工具，Whoscall免費新功能「檢查連結」一秒辨識詐騙連結。圖／Gogolook提供
警政署鼓勵民眾善用防詐科技工具，Whoscall免費新功能「檢查連結」一秒辨識詐騙連結。圖／Gogolook提供
自5月「檢查連結」功能上線以來，Whoscall已幫助用戶檢查逾15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結。圖／Gogolook提供
自5月「檢查連結」功能上線以來，Whoscall已幫助用戶檢查逾15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結。圖／Gogolook提供
警政署與Gogolook攜手成立「防詐巡守隊」。左起為Gogolook董事長鄭勝丰、警政署署長黃明昭、刑事局局長周幼偉、里長陳紫渝。圖／Gogolook提供
警政署與Gogolook攜手成立「防詐巡守隊」。左起為Gogolook董事長鄭勝丰、警政署署長黃明昭、刑事局局長周幼偉、里長陳紫渝。圖／Gogolook提供

詐騙 廣告 風險

延伸閱讀

日職／洋聯冠軍再升級 歐力士開FA第一槍簽下西川龍馬

「走著瞧」防詐論壇 兩議題聚焦

侯友宜宣布防詐政策 刑期加重一半

為純電718跑車先鋪路！保時捷升級德國祖文豪森廠並升級系統

相關新聞

私享會員獨享！瑰麗旗下全球35家酒店 限時5折起

海外奢華酒店訂房優惠再加1。私享旅遊攜手瑰麗酒店釋出優惠，即日起透過私享旅遊線上訂購，即可獨享瑰麗旗下全酒店1晚7折、5...

羨慕！無印良品首間Brunch概念店在高雄 獨家聖代與果昔

實在讓人好羨慕！MUJI無印良品即將開設全台首間的Brunch概念店，將販售輕食套餐、甜點與茶飲，不僅有獨家餐點，還有全...

台中11月26日市民野餐日4公園登場 最「潮」做法看這裡！

台中市民野餐日11月26日登場，今年為Dress Code白色系衣服主題響應低碳環保，擴大在西屯區中央公園、豐原區葫蘆墩...

手機防詐功能1招升級 「Whoscall進階版」輸入這序號免費用半年

最近詐騙連結有夠多，偽裝技術也越來越仿真，根據警政署最新統計，今年1至10月65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件、4...

台灣排骨便當在日本38家店舖限量開賣 每個500日圓

台灣排骨便當在日本38家店鋪銷售。日本京濱急行電鐵株式會社在集團90週年紀念活動宣布，即日起到11月26日止，在集團旗下...

真女神！賞高級珠寶秀舒淇辣得優雅、劉亦菲仙氣壓場

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）日前於上海寶格麗酒店舉辦頂級珠寶暨珠寶腕表展，展出今年度最新的Mediterranea...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。