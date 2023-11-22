手機防詐功能1招升級 「Whoscall進階版」輸入這序號免費用半年
最近詐騙連結有夠多，偽裝技術也越來越仿真，根據警政署最新統計，今年1至10月65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件、4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢。高齡民眾一般較不擅長使用科技工具查證，更易淪為詐騙犯罪受害者。為有效提升高齡防詐保護力，Gogolook近日宣布提供警政署首批10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，搭配全民「防詐巡守隊」進行社區防詐宣導。
現在只要使用Safari、Chrome、Edge瀏覽器前往Whoscall指定網站（https://redeem.whoscall.com） ，綁定Whoscall登入帳號，並輸入序號「SCAMFREE165」即可免費兌換，數量有限，額滿為止。兌換完成立即可以開始使用「Whoscall進階版」的完整功能，包括自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧簡訊管家及移除廣告，App即會定期更新號碼資料庫、自動封鎖被回報的詐騙與騷擾號碼，同時透過AI技術辨識文字與連結，自動將訊息分類為一般訊息、垃圾訊息、交易訊息、促銷訊息，更容易辨識，同時也去除掉介面上的所有廣告。半年到期後系統將不會自動續約或扣款，但如果現在已為訂閱進階版用戶，將無法於同一個帳號兌換或延長訂閱時間。
Whoscall今年5月也聯手警政署在App內新增免費「檢查連結」功能，提供用戶一鍵過濾高風險連結，達到電話、簡訊、連結防詐三點不漏。新功能上線以來，Whoscall已幫助用戶檢查逾15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結；此外，許多用戶也因為「檢查連結」養成在點擊陌生連結前再三確認的習慣，目前單一用戶最高檢查次數高達533次，平均每日檢查3個陌生連結，有效提升全民數位防詐力。
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