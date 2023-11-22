台灣排骨便當在日本38家店舖限量開賣 每個500日圓

台灣排骨便當在日本38家店鋪銷售。日本京濱急行電鐵株式會社在集團90週年紀念活動宣布，即日起到11月26日止，在集團旗下38間店舖推出限量販售「台灣排骨便當」，集團旗下「MOTOMACHI UNION元町店」日前舉辦活動啟動儀式，讓日本消費者可買到台灣排骨便當。

農業部國際司長林麗芳表示，台灣排骨便當是熱的，復熱後出售，現階段仍在超市賣場為銷售場域，也希望下階段能成為日本鐵道便當；目前為促銷價試水溫。

台灣排骨便當除了一整塊台灣豬肉製成的排骨外，還包括半個糖心蛋，以及三樣漬物；在日本賣500元日幣，依照目前匯率，約合台幣100多元，相當平價。

農業部表示，這次活動由農業部和財團法人台灣優良農產品發展協會(CAS協會)及外銷業者共同推動，歷時近一年的努力始促成。今日舉辦的活動啟動儀式，由京急商店株式會社執行董事西岡啟太郎、台北駐日經濟文化代表處橫濱分處長張淑玲分處長、CAS協會執行長郭松穎出席。

西岡表示，今天起一周內將販售5000個台灣豬肉製成的排骨便當，每一間店舖都限定數量銷售；原先集團規劃這合作案時，訂較保守的銷售數字，但在試做的過程中，工作人員試吃後，覺得台灣豬肉製成的排骨，不論口感或口味都非常有特色，也有員工表達購買意願，集團銷售部門擔心便當數量準備不足會讓消費者失望，因此提高銷售目標量，希望讓更多消費者吃到好吃的台灣豬肉產品。

張淑玲說，台灣與日本飲食習慣相近又各具特色，最近在日本市面出現許多台式料理店，這次京急集團順應風潮推出的台式便當極為道地，便當的精髓在於使用台灣豬肉製成的排骨，相信會受到日本消費者的喜愛，希望京急集團未來能擴大在超市販售。