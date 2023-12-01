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XAP聯名玩具好評再登場！與P.O.D. 寵物豆盲盒一起享受悠閒戶外露營時光

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

在各大玩具展與市集造成轟動的超人氣盒玩，第二彈正式要和大家見面啦！這次一樣帶來品牌經典配件與全新角色，《XAP｜FILTER017®P.O.D. 戶外時代盲盒 第二彈》P.O.D.是寄生於戶外愛好者身邊的寵物，但性格也許是更適合窩在居家空間的小可愛。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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創作靈感源自對於台灣知名跨領域設計單位「Filter017」，主導經營的選物店鋪 CREALIVE DEPT.推廣的「INOUT」風格道具與生活態度，透過多元圖像設計單位「XAP」充滿療癒風格的設計，詮釋Filter017戶外風格之經典單品，以原創動物角色搭配可收納且玩度超高的迷你道具模型。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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在蒐藏與玩賞間都值得擁有，快來收編極具個性的「寵物豆」，一起享受悠閒的慢活時光吧！盲盒款式由四款可愛小動物、兩款露營椅、兩款冰桶組成，另搭配一款隱藏版在一大箱的八組中盒內，將有1/64的機率可拆出額外驚喜！於有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時集購95折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

寵物 露營椅

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