真女神！賞高級珠寶秀舒淇辣得優雅、劉亦菲仙氣壓場

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）日前於上海寶格麗酒店舉辦頂級珠寶暨珠寶腕表展，展出今年度最新的Mediterranea地中海系列，系列珠寶創作融會品牌發源地地中海地區獨特的文明與藝術，體現獨樹一幟的工藝傳承和美學態度。晚宴上眾星雲集、星光薈萃，包含寶格麗全球品牌代言人舒淇、劉亦菲及男星蘇有朋及胡軍等均出席盛會，共同欣賞精彩絕倫的珠寶大秀及華麗晚宴。

舒淇以一身簡約純淨的低胸晚宴服襯托整套的祖母綠珠寶，瑰麗絕倫Baroque Serpenti巴洛克靈蛇頂級祖母綠與鑽石項鍊，以8顆總重逾114克拉的尚比亞祖母綠，勾勒品牌最富盛名的靈蛇，蛇首點綴單顆純淨的三克拉梨形切割鑽石，展現出女神般的高貴氣場。

仙女姊姊劉亦菲身穿一襲綴滿羽毛花朵的粉色禮服，配襯雍容貴氣的藍寶石系列珠寶，綴滿鑽石圖騰的項鍊聚焦中央一顆66.88克拉的橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石，手上的藍寶石鑽戒則是來自馬達加斯加的橢圓形蛋面切割馬達加斯加藍寶石，重逾20克拉，色澤濃郁奪目令人難忘。