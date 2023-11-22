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真女神！賞高級珠寶秀舒淇辣得優雅、劉亦菲仙氣壓場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供

羅馬珠寶寶格麗（BVLGARI）日前於上海寶格麗酒店舉辦頂級珠寶暨珠寶腕表展，展出今年度最新的Mediterranea地中海系列，系列珠寶創作融會品牌發源地地中海地區獨特的文明與藝術，體現獨樹一幟的工藝傳承和美學態度。晚宴上眾星雲集、星光薈萃，包含寶格麗全球品牌代言人舒淇、劉亦菲及男星蘇有朋及胡軍等均出席盛會，共同欣賞精彩絕倫的珠寶大秀及華麗晚宴。

舒淇以一身簡約純淨的低胸晚宴服襯托整套的祖母綠珠寶，瑰麗絕倫Baroque Serpenti巴洛克靈蛇頂級祖母綠與鑽石項鍊，以8顆總重逾114克拉的尚比亞祖母綠，勾勒品牌最富盛名的靈蛇，蛇首點綴單顆純淨的三克拉梨形切割鑽石，展現出女神般的高貴氣場。

仙女姊姊劉亦菲身穿一襲綴滿羽毛花朵的粉色禮服，配襯雍容貴氣的藍寶石系列珠寶，綴滿鑽石圖騰的項鍊聚焦中央一顆66.88克拉的橢圓形蛋面切割斯里蘭卡藍寶石，手上的藍寶石鑽戒則是來自馬達加斯加的橢圓形蛋面切割馬達加斯加藍寶石，重逾20克拉，色澤濃郁奪目令人難忘。

除了兩位女神同場競艷，本次氣勢磅礡珠寶大秀更於坐落於充滿百年輝煌的外灘的上海寶格麗酒店舉辦，在動人美景的烘托下，著名藝術家Madeline Hollander與其團隊帶來一系列舞蹈表演、靈魂歌姬Gena West震撼人心的歌聲更帶著全場賓客一起踏上寶格麗穿越永恆輝煌的史詩之旅。

BVLGARI Mediterranea系列Infinite Emeralds頂級祖母綠與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Infinite Emeralds頂級祖母綠與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Incantati Tourmalines Paraiba珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Incantati Tourmalines Paraiba珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Baroque Serpenti巴洛克靈蛇頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Baroque Serpenti巴洛克靈蛇頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級坦桑石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級坦桑石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire頂級藍寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire頂級藍寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
男星蘇有朋出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
男星蘇有朋出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Byzantine Sapphire頂及藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Byzantine Sapphire頂及藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Southern Sapphire南方藍寶石頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人舒淇出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
男星胡軍出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
男星胡軍出席BULGARI MEDITERRANEA地中海頂級珠寶系列上海活動。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Emerald Lotus頂級祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Emerald Lotus頂級祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供

珠寶 寶格麗

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