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7-11 OPEN iECO循環杯服務破千店 累積減少近20萬杯一次性紙杯

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一超商攜手統奕包裝整合集團資源自建「OPEN iECO循環杯服務」，其中7-ELEVEN服務據點提前於年底達成突破千店大關。圖/統一超提供
統一超商攜手統奕包裝整合集團資源自建「OPEN iECO循環杯服務」，其中7-ELEVEN服務據點提前於年底達成突破千店大關。圖/統一超提供

響應政府環保減塑政策，統一超商攜手統奕包裝整合集團資源自建「OPEN iECO循環杯服務」，其中7-ELEVEN服務據點提前於年底達成突破千店大關，為單一通路布建循環杯服務店數最多、提供規模最大的減塑循環服務。

統一超表示，為展現積極減塑行動力，更提前於環保署法規要求前陸續於特定門市使用「OPEN iECO循環杯蓋」，期能於2024元旦法規上路前，完成飲料杯與杯蓋均能循環使用。

統一超指出，「OPEN iECO循環杯服務」為擴大友善使用體驗，便利顧客可於A店租借B店歸還，「OPEN iECO循環杯服務」已於7-ELEVEN、星巴克、21Plus /21世紀風味館架構超過1500家循環杯生態圈，至今已累積減少將近20萬杯一次性紙杯

統一超也說，感謝消費者持續與統一超商共同實踐「地球永續、你我日常」，7-ELEVEN自即日起至12月31日止，再加碼延長當筆租借OPEN iECO循環杯享CITY CAFE大杯濃萃美式優惠價30元活動，同時自備飲料杯可再省5元。

此外，7-ELEVEN邀請消費者一起度過感恩節與黑色星期五，「OPEN POINT行動隨時取」自11/22至11/29推出指定經典品項CITY CAFE「雞尾酒風味氣泡咖啡」任選買2送2、「To b. by agnès b.經典冰可可」分享價4杯260元；以及CITY同系列指定品項任選買5送2，包含人氣風味系列指定熱飲品項、特大杯拿鐵/美式、香鑽水果茶、燕麥系列指定冰飲等。不僅享優惠還可同享自備飲料杯每杯現省5元，鼓勵消費者減少使用一次性飲料杯，落實「地球永續、你我日常」。

超商 紙杯

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