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「變形女」領銜演出VALENTINO一夜巴黎 美得好高級

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
超模蘿西杭亭頓懷特莉演出VALENTINO全新廣告形象「一夜巴黎」。圖／范倫鐵諾提供
超模蘿西杭亭頓懷特莉演出VALENTINO全新廣告形象「一夜巴黎」。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（VALENTINO）為節日精選2024早春系列造型，全新廣告形象「一夜巴黎」由「變形女」超模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）擔綱演出派對女主人，在巴黎歷史悠久的高級地段芳登廣場（Place Vendôme）邀約共度奢華宴會，穿著華麗生輝的服裝，歡愉的氛圍中，猶如一幅徐徐展開的故事畫冊。

整體色調柔和優雅而復都會氣息，精美刺繡為晚宴禮服的優雅輪廓注入了節日活力。斜紋軟呢外套、crêpe couture縐紗外套以及各款洋裝均綴有閃亮的蝴蝶結裝飾，其他款式則以品牌開頭字母的V標誌金屬字母為亮點，針織衫由閃亮的紗線織就，而品牌創辦人Valentino Garavani於1959年創作的Rose-Rouche玫瑰花細節，以巧手創作的立體造型出現，致敬品牌歷久彌新的標誌性符號。

配件部分，備受歡迎的Valentino Garavani VLogo Moon Bag包、Locò手袋和Rockstud包等經典包款以及鞋履，都推出了富有節日氣息的色彩、亮片款、與超迷你尺寸；鞋履換上裝飾滿滿的奢華造型。紳士型格男裝聚焦修身剪裁完美的黑白套裝，平衡休閒感與高級感，而飾以亮片的長款飛行員外套和綴有花朵和蝴蝶印花的外套則是派對上最能彰顯出色品味的不敗單品。

VALENTINO為節日精選2024早春系列造型。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO為節日精選2024早春系列造型。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO全新廣告形象「一夜巴黎」。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO全新廣告形象「一夜巴黎」。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO為節日精選2024早春系列造型。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO為節日精選2024早春系列造型。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO全新廣告形象「一夜巴黎」。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO全新廣告形象「一夜巴黎」。圖／范倫鐵諾提供

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