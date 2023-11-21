「變形女」領銜演出VALENTINO一夜巴黎 美得好高級

范倫鐵諾（VALENTINO）為節日精選2024早春系列造型，全新廣告形象「一夜巴黎」由「變形女」超模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）擔綱演出派對女主人，在巴黎歷史悠久的高級地段芳登廣場（Place Vendôme）邀約共度奢華宴會，穿著華麗生輝的服裝，歡愉的氛圍中，猶如一幅徐徐展開的故事畫冊。

整體色調柔和優雅而復都會氣息，精美刺繡為晚宴禮服的優雅輪廓注入了節日活力。斜紋軟呢外套、crêpe couture縐紗外套以及各款洋裝均綴有閃亮的蝴蝶結裝飾，其他款式則以品牌開頭字母的V標誌金屬字母為亮點，針織衫由閃亮的紗線織就，而品牌創辦人Valentino Garavani於1959年創作的Rose-Rouche玫瑰花細節，以巧手創作的立體造型出現，致敬品牌歷久彌新的標誌性符號。