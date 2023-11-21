十銓科技全新電競SSD系列戰將 12月底Amazon開賣

全球記憶體與儲存領導品牌十銓科技（4967）旗下電競品牌 T-FORCE多年來持續在產品研發上超群絕倫、突破極限，今日推出全新四款電競玩家固態硬碟升級首選，採用 PCIe Gen4 x4 介面的 T-FORCE G70 PRO / G70 和 G50 PRO / G50，該系列SSD皆鎖定國際大廠 InnoGrit 主控方案，提供更穩定的效能表現。

T-FORCE G70 PRO / G70 / G50 PRO / G50 的四款新品 M.2 2280 SSD 基本皆搭配超薄石墨烯專利散熱片。此外 G70 PRO 另有鋁合金散熱片款式可選擇，提供消費者多樣化的散熱方案選擇，且不同形式的散熱模組均符合 PS5 遊戲主機SSD擴充規範，並為電競儲存市場帶來高效能的 PCIe 4.0 新生代戰將。

十銓表示， T-FORCE G70 PRO ／ G70 PCIe 4.0 SSD 讀取速度可達 7000 MB/s，而 G50 PRO / G50 PCIe 4.0 SSD 讀取速度可達5000 MB/s。T-FORCE G70 及 G50 PCIe 4.0 SSD 也支援 SLC Caching；而 T-FORCE G70 / G50 PCIe 4.0 SSD 的 PRO 系列更同時支援 DRAM Caching 及 SLC Caching，不同 Caching 分級根據玩家需求自由選擇。四款新品 M.2 2280 SSD 皆鎖定國際大廠 InnoGrit 主控方案，提供更穩定的效能表現，讓玩家安心使用無憂慮。

十銓進一步指出 T-FORCE G70 PRO / G70 和 G50 PRO / G50 PCIe 4.0 固態硬碟搭載專屬的 S.M.A.R.T. 智慧監測專利軟體，提供使用者隨時掌握 SSD 健康狀況，並進行快速簡易的相關設定與檢測，以利於確認 SSD 的品質狀況與實際效能。 T-FORCE G70 PRO / G70 和 G50 PRO / G50 PCIe 4.0 固態硬碟首波開賣將於12月底北美Amazon 開始販售。