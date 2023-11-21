快訊

被問為何中午致電侯友宜 柯文哲曝原因：壓力太多了 電話接到不敢接

十銓科技全新電競SSD系列戰將 12月底Amazon開賣

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓推出電競用最新固態硬碟，採取全新散熱解決方案，滿足多元應用需求。圖／十銓提供
十銓推出電競用最新固態硬碟，採取全新散熱解決方案，滿足多元應用需求。圖／十銓提供

全球記憶體與儲存領導品牌十銓科技（4967）旗下電競品牌 T-FORCE多年來持續在產品研發上超群絕倫、突破極限，今日推出全新四款電競玩家固態硬碟升級首選，採用 PCIe Gen4 x4 介面的 T-FORCE G70 PRO / G70 和 G50 PRO / G50，該系列SSD皆鎖定國際大廠 InnoGrit 主控方案，提供更穩定的效能表現。

T-FORCE G70 PRO / G70 / G50 PRO / G50 的四款新品 M.2 2280 SSD 基本皆搭配超薄石墨烯專利散熱片。此外 G70 PRO 另有鋁合金散熱片款式可選擇，提供消費者多樣化的散熱方案選擇，且不同形式的散熱模組均符合 PS5 遊戲主機SSD擴充規範，並為電競儲存市場帶來高效能的 PCIe 4.0 新生代戰將。

十銓表示， T-FORCE G70 PRO ／ G70 PCIe 4.0 SSD 讀取速度可達 7000 MB/s，而 G50 PRO / G50 PCIe 4.0 SSD 讀取速度可達5000 MB/s。T-FORCE G70 及 G50 PCIe 4.0 SSD 也支援 SLC Caching；而 T-FORCE G70 / G50 PCIe 4.0 SSD 的 PRO 系列更同時支援 DRAM Caching 及 SLC Caching，不同 Caching 分級根據玩家需求自由選擇。四款新品 M.2 2280 SSD 皆鎖定國際大廠 InnoGrit 主控方案，提供更穩定的效能表現，讓玩家安心使用無憂慮。

十銓進一步指出　　T-FORCE G70 PRO / G70 和 G50 PRO / G50 PCIe 4.0 固態硬碟搭載專屬的 S.M.A.R.T. 智慧監測專利軟體，提供使用者隨時掌握 SSD 健康狀況，並進行快速簡易的相關設定與檢測，以利於確認 SSD 的品質狀況與實際效能。 T-FORCE G70 PRO / G70 和 G50 PRO / G50 PCIe 4.0 固態硬碟首波開賣將於12月底北美Amazon 開始販售。

G7 專利 品牌

延伸閱讀

高速數據傳輸方興未艾 NVMe打造現代化儲存新體驗

讓買車變得更簡單！Hyundai與Amazon商店合作「線上賣車」

LOL／Faker流量密碼無誤！ Riot高層坦言：看到T1進決賽鬆了一口氣

AI PC 將有超級換機潮？華碩、和碩：2025年才是爆發年

相關新聞

蝦皮購物「11.25商城狂購節」iPhone 15 Pro 6折入手

下半年購物節一檔接一檔買不停，蝦皮購物再推「11.25商城狂購節」網羅iPhone 15、3C家電等高價夯品豪祭最低4折...

新光三越發耶誕紅包 會員專屬回饋扣30點送300元

耶誕還沒到，今年新光三越化身耶誕老公公，10萬份耶誕禮金搶先送給會員，只要11/23至12/6開啟新光三越App並扣sk...

SOGO台北店周年慶人流業績雙成長 天母店改裝戰力UP壓軸接棒

SOGO台北店周年慶昨日落幕，適逢開跑期間遇冷空氣加持，在人流、客單雙雙成長下，今年周年慶以超越原訂1%目標、成長2～3...

整尾鮭魚來了！好市多「黑色購物週」第3天還有鑽石戒指現折3.2萬元

好市多「黑色購物週」熱烈進行中，每天好市多都會持續新增更多優惠商品，讓會員們每天來都有更多好貨可以挖寶。活動第3天的優惠...

RIMOWA粉嫩新色後背包好吸睛！搭同色行李箱剛剛好

RIMOWA不只行李箱熱賣，一推出就受到關注的NEVER STILL系列翻蓋後背包，因為延續了品牌經典溝槽式設計，同樣有大批消費者追捧。而冬季到來，RIMOWA一改中性色彩配置，呈現粉嫩的花瓣粉色、北極藍，吸睛度破表！

專為軍人消除體味！以色列黑科技「7天體香膏」一抹沒味道

身上散發的味道，代表一個人對自己的重視程度與質感，而每天總會面對許多挑戰的軍人們，混雜著汗臭味與各種雜味，總讓人難以忍受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。