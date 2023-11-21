蝦皮購物「11.25商城狂購節」iPhone 15 Pro 6折入手

下半年購物節一檔接一檔買不停，蝦皮購物再推「11.25商城狂購節」網羅iPhone 15、3C家電等高價夯品豪祭最低4折起，除了人人都有商城299元起免運券、全站499元起免運券之外，更霸氣準備「商城1折起」、「商城92折券」、「限時滿額現折」等激省優惠券，讓消費者不怕通膨、放膽血拼。

即日起至11月25日蝦皮購物攜手三星、石頭科技、輝葉等蝦皮商城品牌旗艦店打造「黑五狂購專區」，11月25日當日5大時段網羅熱門家電直降4折起。0點開搶，懶人居家清潔神器S8 Pro Ultra石頭掃地機器人現省3萬只要31388元、iPhone 15 Pro 256GB殺破6折22500元入手；2點開跑，飛利浦4K UHD LED Android電視顯示器2萬元有找；10點拼手速，Xiaomi掃拖機器人S10激省1元開搶；12點開賣，三星65吋QLED量子電視同樣直降破3萬只要26999元；18點狂殺，輝葉COZY FIT律動奇機2.0破盤3.5折價14999元，快看準時機下單搶購。