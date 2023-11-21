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蝦皮購物「11.25商城狂購節」iPhone 15 Pro 6折入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
瞄準黑五商機，蝦皮購物「11.25商城狂購節」攜手三星、石頭科技等品牌旗艦店祭優惠，最低4折起。圖／蝦皮購物提供
瞄準黑五商機，蝦皮購物「11.25商城狂購節」攜手三星、石頭科技等品牌旗艦店祭優惠，最低4折起。圖／蝦皮購物提供

下半年購物節一檔接一檔買不停，蝦皮購物再推「11.25商城狂購節」網羅iPhone 15、3C家電等高價夯品豪祭最低4折起，除了人人都有商城299元起免運券、全站499元起免運券之外，更霸氣準備「商城1折起」、「商城92折券」、「限時滿額現折」等激省優惠券，讓消費者不怕通膨、放膽血拼。

即日起至11月25日蝦皮購物攜手三星、石頭科技、輝葉等蝦皮商城品牌旗艦店打造「黑五狂購專區」，11月25日當日5大時段網羅熱門家電直降4折起。0點開搶，懶人居家清潔神器S8 Pro Ultra石頭掃地機器人現省3萬只要31388元、iPhone 15 Pro 256GB殺破6折22500元入手；2點開跑，飛利浦4K UHD LED Android電視顯示器2萬元有找；10點拼手速，Xiaomi掃拖機器人S10激省1元開搶；12點開賣，三星65吋QLED量子電視同樣直降破3萬只要26999元；18點狂殺，輝葉COZY FIT律動奇機2.0破盤3.5折價14999元，快看準時機下單搶購。

Yahoo奇摩則是選在歲末年終匯集平台消費數據，剖析全球及在地消費行為與趨勢變化，率先提出2024消費趨勢大解密。Yahoo國際消費者洞察暨數據分析部總監蘇建勳表示，接下來3～5年內，都脫離不了以下5大消費新趨勢，包括體驗式消費意識成關鍵、由裡到外的健康升級、二手永續消費發展、Alpha世代驅動購買影響力、與電商AI科技應用新體驗。而這些趨勢也代表民眾在消費時更注重生活品質與體驗感受，同時更關注於可以讓健康升級的相關商品；買賣二手商品不只展現永續意識，更可彰顯個人品味。另外，出生於2010年之後的Alpha世代，雖然目前還無法展現強大的個人消費力，但對家庭消費決策的影響力遠超出大家想像。而近期超夯的生成式AI，也會在接下來的電商消費體驗中帶來越來越重要的影響。

Yahoo國際消費者洞察暨數據分析部總監蘇建勳分析2024全球及在地消費行為與趨勢變化。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo國際消費者洞察暨數據分析部總監蘇建勳分析2024全球及在地消費行為與趨勢變化。圖／Yahoo奇摩提供

蝦皮購物 電商 消費者 iPhone 15

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