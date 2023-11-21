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新光三越發耶誕紅包 會員專屬回饋扣30點送300元

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
11/23至12/6開啟新光三越App並扣skm points 30點，免消費立即獲領取300元電子抵用金。圖／新光三越提供
11/23至12/6開啟新光三越App並扣skm points 30點，免消費立即獲領取300元電子抵用金。圖／新光三越提供

耶誕還沒到，今年新光三越化身耶誕老公公，10萬份耶誕禮金搶先送給會員，只要11/23至12/6開啟新光三越App並扣skm points 30點，免消費立即獲領取300元電子抵用金，無論是送自己或另一半的耶誕禮物，購物滿額即可抵用。此外，11/23起持新光三越貴賓卡單筆消費滿1000元，周周再送全台限量的應景耶誕紅盆栽、金莎8粒裝等耶誕應景來店禮。

新光三越全台各店已點亮今年耶誕主樹，除了台北信義新天地打造「信義耶誕城」，以超過1萬株雪白葉片手工層層堆疊，打造17米高雪白時光之樹，並定時啟動聲光秀，還可至「極光幸運屋」拍出有如置身極光的美照，新光三越會員還能免費拍耶誕主題四格拍照。此外，A8 1樓也有CHANEL帶來的耶誕驚喜，以香奈兒香氛為主題視覺，以低調奢華的金色與雪白交織，帶來香奈兒耶誕主題裝置。

台中中港店打造10米高鑲著靈動海豚、躍動的驚雲、閃耀海星與圍繞貝殼珍珠的霓虹星願耶誕樹，並聯手Jo Malone薰衣草與月光花擴香，呈現海洋香氛，並搭配音樂光影秀等360度的五感體驗。

台南新天地今年耶誕以永續環保為主題，11公尺高的耶誕雪樹，以回收再利用材質製作，燈球設計採用發光的PVC省電燈球，隨著燈光設計的變化，跟著耶誕樂曲翩然起舞，每日下午5點到晚上9點，每整點舉辦耶誕光雕秀。

台北南西店在心中山公園與JO MALONE、台北捷運公司合作打造10米高的巨型香氛耶誕樹，下方還有旋轉木馬、奇趣造型的大薑餅人，以及滿滿的巨型禮物塔、枴杖糖等耶誕情境。台北站前店推出以寶可夢主題10米耶誕樹，在耶誕樹上尋找皮卡丘、妙蛙種子、小火龍，還有6米巨型皮卡丘佇立燈海旁。

新光三越北中南各店點亮2023耶誕主題造景。圖／新光三越提供
新光三越北中南各店點亮2023耶誕主題造景。圖／新光三越提供
台北信義新天地打造「信義耶誕城」。圖／新光三越提供
台北信義新天地打造「信義耶誕城」。圖／新光三越提供
新光三越信義A8香奈兒以低調奢華的金色與雪白交織，帶來香奈兒耶誕主題裝置。圖／新光三越提供
新光三越信義A8香奈兒以低調奢華的金色與雪白交織，帶來香奈兒耶誕主題裝置。圖／新光三越提供
台中中港店「海洋星願‧奇幻耶誕城」。圖／新光三越提供
台中中港店「海洋星願‧奇幻耶誕城」。圖／新光三越提供
台南新天地耶誕 X 永續環保「奇幻樂園」。圖／新光三越提供
台南新天地耶誕 X 永續環保「奇幻樂園」。圖／新光三越提供

極光 香奈兒

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