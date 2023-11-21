SOGO台北店周年慶人流業績雙成長 天母店改裝戰力UP壓軸接棒

SOGO台北店周年慶昨日落幕，適逢開跑期間遇冷空氣加持，在人流、客單雙雙成長下，今年周年慶以超越原訂1%目標、成長2～3％作收。緊接著SOGO天母店周年慶將於11/29至12/10接棒，加上天母店周年慶前迎來25家新櫃，擁有近6成天母獨家櫃位，加上台北店開出紅盤，SOGO天母店店長蕭淑英指出，今年天母在地三大百貨都有話題品牌進駐，為天母帶進許多客流，可說是疫後成長飆高的一年，大家狀況都很好，在SOGO台北店表現的激勵下，對即將開跑、也是台北壓軸的天母店周年慶很有信心。

SOGO台北店周年慶收穫天冷紅利帶動各業種暖冬商品採購，加上抗通膨心理，周年慶期間台北店三館每日平均來客數有10萬人流入館，今年客單價平均6千至7千元、成長7%，讓今年周年慶業績超趴達陣。

SOGO天母店今年迎來開店以來最大改裝，包括一樓化妝品區引進三大精品美妝品牌YSL、HR赫蓮娜、香緹卡後，Giorgio Armani美妝預計12月14日進駐，讓一樓美妝、香氛陣容持續至霸商圈。原有女鞋則轉移至二樓，二樓改裝首度打開大面積落地窗，讓自然光線灑落賣場，也讓中山北路的綠意映入民眾眼前，並在靠窗位置打造有植栽環繞的廊道空間，樓面不再是滿滿的商品組成，透過愜意空間的營造，讓樓面更有呼吸感。

此外，還有義大利精品巧克力Venchi進駐SOGO天母店B1、日本海鮮丼魚君首度進駐天母11/22於8樓新開幕，紐約早午餐女王Sarabeth's在二樓重新改裝reopen，還有GARMIN也為北區百貨獨家進駐SOGO天母店。

SOGO天母店周年慶百貨服飾推出當日累計滿5千送5百，首五日天母店加碼滿6萬送1千之外，周年慶期間App會員可獲天母店200元電子折價券，單筆滿3千即可抵用，還有50元美食購物金。美妝備貨5萬組，也有民眾最愛的買正貨送正貨組合；旅行潮正旺，行李箱推出買大送小、GORE-TEX防風防水外套推出萬元有找。女裝最高回饋23％、黃金珠寶最高回饋22%、家電最高回饋17％。city'super超市周年慶期間必買包括「買一送一專區」，包括美國牛小排火鍋肉片、橄欖油、進口海鹽、雞湯買一送一，另有進口海鹽冠軍醬油買大送小、Le Creuset推出年度最優惠組合。

蕭淑英表示，去年SOGO天母店全年營業額為46億，今年周年慶目標逾11.4億，預計今年全年業績可達50億，較去年成長8%。